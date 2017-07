O Concello foi escenario do acto de recoñecemento aos xuvenís do Porto de Burela, que veñen de proclamarse campións da Copa Deputación de fútbol na súa categoría Este mércores tivo lugar no salón de plenos do Concello o acto de recoñecemento aos xuvenís do Porto de Burela, que veñen de proclamarse campións da Copa Deputación de Fútbol na súa categoría. O alcalde, Alfredo Llano, e o concelleiro de Deportes, Ramiro Fernández Rey, fixéronlles entrega dunha placa conmemorativa. O edil burelés subliñou “o bo traballo que segue a facer o Porto de Burela, un club moi recoñecido en toda a provincia nas categorías inferiores”.

Ramiro Fernández Rey animounos “a seguir traballando” e recoñeceu “os títulos que están a conseguir”.

Porto de Celeiro, premio á estratexia empresarial Eduardo Míguez López, director adxunto de PUERTO DE CELEIRO recolle este mércores en Vigo o premio de Porto de Celeiro, s.a. á estratexia empresarial na celebración da VII edición dos premios Executivos Galicia, presidida por Abel Caballero, alcalde de Vigo, no círculo de empresarios de Galicia (Vigo).

Presentación do proxecto “Galicia Norte. Mares de Experiencias” Os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal e Golfo Ártabro Norte presentarán mañá xoves 6 de xullo en Valdoviño, o proxecto cooperación interterritorial de turismo mariñeiro “Galicia Norte. Mares de Experiencias”, que ten por obxectivo a creación e promoción de rutas e experiencias turísticas para a posta en valor do patrimonio natural e cultural de 23 concellos desta zona da nosa comunidade.

Presentadas as noites alternativas de Xove Este mércores e no Salón de Plenos do Concello, o alcalde José Demetrio, acompañado polas concelleiras de Servizos Sociais e Deportes Ana Abad e Cristina Iglesias respectivamente, xunto co responsable de IG10 Iván García, presentaron as NOITES ALTERNATIVAS que o Concello organiza para os meses de xullo e agosto. Estas actividades son de carácter totalmente gratuito. A financiación das mesmas corre a cargo dos fondos municipais do Concello de Xove.

A praia focense de Tupide acollerá unha festa acuática infantil esta fin de semana O evento foi presentado pola concelleira de Xuventude, Mercedes González, e Ibán García, da empresa IG10, que se ocupa da xestión desta actividade. Dende a organización explicaron que “o sábado, 8 de xullo, a partir das 15:30 horas teremos unha festa acuática infantil con tobogáns, inchables acuáticos,… E o domingo, 9 de xullo, ás 17:30 horas as motos de auga toman un ano máis a ría de Foz, grazas á colaboración do club Galijet co Concello. Todas as persoas a partir de 6 anos están invitadas a dar un paseo pola nosa fermosa ría con pilotos deste club”.

Obradorio de drons, actividade do proxecto Diververán Xove Este martes comezou o proxecto “Diververán Xove” cun obradoiro de Drons, no que participan un total de 30 rapaces e rapazas de idades entre os 10 e 16 anos. Durante a mañá coñeceron as pezas e a montaxe de Drons, participaran na pilotaxe, tanto en voo dirixido coma simulado. O proxecto “Diververán Xove”, está organizado pola OMIX do Concello de Xove e conta coa colaboración de 5 mozas voluntarias. Durante os meses de xullo e agosto organizaranse diferentes actividades (Educación Vial, cociña saudable, realidade virtual, informática, xogos populares,…) de martes a xoves en horario de 10:00 a 14:00, coa finalidade de ofertar ocio alternativo á xuventude do Concello de Xove.