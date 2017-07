Lugo, 4 de xullo de 2017.- O delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, lembrou á veciñanza dos 18 concellos da provincia que se viron obrigados a destruír as súas plantacións como consecuencia da praga da couza guataemalteca da pataca, que aínda están a tempo de solicitar as axudas que tramita a Consellería de Medio Rural.

A orde de axudas está dotada inicialmente con 250.000 euros que se incrementaría no caso de que fose necesario para que todos os afectados queden cubertos. O prazo para presentar as solicitudes de indemnización non remata ata o 30 de setembro e poden realizar este trámite nas oficinas agrarias comarcais, onde tamén poderán recibir asesoramento e ampliar información.

No seguinte cadro indícase a oficina agraria na que debe realizarse a tramitación da axuda en función do termo municipal no que se atope a plantación:

•Oficina Agraria Comarcal de Viveiro: o Vicedo, Viveiro, Ourol, Xove e Cervo.

•Oficina Agraria Comarcal de Foz: Foz, Burela, Alfoz e Valadouro.

•Oficina Agraria Comarcal de Ribadeo: Ribadeo, Barreiros, Trabada.

•Oficina Agraria Comarcal de Mondoñedo: Mondoñedo e Lourenzá.

•Oficina Agraria Comarcal de Meira: Pastoriza, Riotorto e A Pontenova

•Oficina Agraria Comarcal de Vilalba: Abadín.

Indemnizacións

As indemnizacións varían en función do tipo e dos quilos de pataca entregada, tal e como establece a lei. Así, as patacas de semente pagaranse a 0,70 euros o quilo, a de consumo (pataca vella) a 0,30 euros e a arrincada das zonas infestadas a 0,40 euros o metro cadrado de superficie plantada. Máis de 350 agricultores comezaron a cobrar a partir de onte luns as axudas pola praga da pataca, nunha primeira achega.