CERVO, 2 de xullo de 2017.- Alfonso Villares proclamouse este domingo presidente da Xunta Directiva Loca de Cervo. Así o acordaron os afiliados desta agrupación no congreso, presidido pola dirixente provincial, Elena Candia, quen estivo acompañada do secretario xeral, Carlos Armesto, e do coordinador do Partido en A Mariña, José Manuel Balseiro.

O novo responsable substitúe a José Insua Pernas e recoñece que asume o cargo “cunha tremenda satisfacción e compromiso de que o meu Partido siga medrando en Cervo”. “Creo que temos unha base forte, que foi a que nos deu a alcaldía e, nesta senda, é na que temos que seguir camiñando para fortalecernos aínda máis se cabe”, apuntou Villares.

Deste xeito, asegurou, diante dos militantes e simpatizantes que participaron na xuntanza, que o seu reto e deseñar un grupo de traballo e un proxecto tamén a nivel de Partido “que nos permita conseguir o que acabo de dicir anteriormente”. Villares agradeceu así, a confianza depositada na súa persoa para dirixir o Partido e fixo un recoñecemento expreso tanto aos asistentes, como á dirección provincial, ao coordinador nesta comarca e ao seu antecesor no cargo, do que dixo, “recollo o seu esforzo para darlle continuade e seguir traballando por este Partido”.

Candidatura ao completo

Alfonso Villares lidera así a candidatura que está formada polos seguintes membros: presidente: o elixido; vicepresidente: José Insua Pernas; secretaria: Pilar Armada Carrete; vicesecretaria: Elisabet Peña Fernández; coordinador sectorial de Pesca: Alfredo Antonio Fernández Casas; coordinador sectorial de Educación: Dolores García Paramés; coordinador sectorial do Sector Primario: Plácido Pérez Otero; coordinador sectorial de Novas Tecnoloxías; José García Insua; coordinador sectorial de Medio Ambiente: José Ramón Soto Martínez; coordinador sectorial de Xuventude: Marcos González Villares; e vogais: Silverio Ferreira Otero, Manuel Piñeiro Díaz, Ramón Rivas Villares, Ángel Fernández Vequez, Jaime Barreal Vázquez, Leornardo Martínez Suárez, José Luis López Fernández, Nito Fernández Dopico, Francisco Pinín Rodríguez, Roberto Santos Gutiérrez, Ramón Elemparte González e Laureano Pérez Balseiro.

Persoa de Partido

O novo dirixente é veterinario de profesión. É concelleiro do PPdeG neste municipio dende 1.995. Dende 1.999 forma parte do equipo de goberno deste Concello. Nas eleccións de 2007 encabezou a candidatura á alcaldía e foi elixido alcalde con maioría absoluta. Nos comicios de 2011 e 2015 revalidou o cargo de rexedor nas mesmas condicións. Asemade, dende 2011 tamén é vicepresidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP).

Con este perfil, a dirección provincial, que encabeza Elena Candia, non dubidou en recoñecer que Villares “ten o perfil axeitado para para asumir o cargo”, a quen lle agradeceu “o forte compromiso, dedicación e traballo pola nosa formación”. Neste senso, a presidenta tamén tivo palabras de agradecemento para o antecesor do novo dirixente local. “Quero darlle as grazas persoalmente, así como en nome do PP da provincia. Persoas coma el sempre son necesarias no noso Partido”, destacou.

Na mesma liña, Carlos Armesto e José Manuel Balseiro trasladaron ao elixido o apoio do órgano provincial de coordinación comarcal “para volver revalidar en 2019 a maioría absoluta neste Concello”, indicaron.

Reforzando o Partido na provincia

Ademais do de Cervo, e enmarcados no compromiso do PP de Lugo de seguir reforzando o Partido por toda a provincia, a dirección provincial proseguirá próximamente coa renovación das agrupacións locais. Previamente xa o fixo en Ourol, Xermade, Cervantes, A Pastoriza e Lugo, que desempeñan Carlos Ríos, Antonio Rodríguez, Javier Santín, Luis Cabado e Ramón Carballo, respectivamente.