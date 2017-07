Burela, 5 de xullo de 2017. A concelleira de Medio Ambiente, Noelia Mª Ben, fai unha valoración moi positiva da acollida que están a ter as actividades organizadas polo seu departamento durante o verán.

A edil socialista subliña que “cubrimos todas as prazas ofertadas tanto na ocioteca como no paddle surf e estamos moi satisfeitos por elo. Queremos que os nosos rapaces e rapazas pasen un verán o máis agradable posible e no caso da ocioteca temos que resaltar que é unha boa opción para axudarlles ás familias a conciliar a vida laboral e particular durante o verán”.

Noelia Mª Ben indicou que “estamos moi contentos coa acollida que están a ter as Xeorutas e a Ruta do Peixe, que arrinca hoxe. Ésta última é unha visita guiada a unha peixería e á lonxa do porto de Burela. Esta nova ruta será hoxe, día 5, e o 19 de xullo e o 2 e o 16 de agosto en horario de 17 a 21:30 horas, con saída desde a Oficina de Turismo. É necesario inscribirse a través da páxina de Turismo do Concello de Burela ou da aplicación creada para este fin”.

Con éxito continúan tamén as Xeorutas: a ruta xeolóxica desde Burela ata O Perdouro ten lugar este mes os días 2 (xa foi), 11 e 24; en agosto os días 8, 16 e 24; e en setembro os días 8 e 14. A distancia desta ruta son 3 quilómetros entre ida e volta, e ten unha dificultade media. E a ruta xeolóxica que discorre ata A Marosa desenvolverase en xullo os días 7, 20 e 30; en agosto os días 2, 12 e 15; e en setembro os días 1 e 16. A distancia é de 6 quilómetros entre ida e volta, e a dificultade é baixa.

A Ruta do Peixe e as Xeorutas están organizadas tamén pola Concellería de Turismo burelesa.