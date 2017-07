O Valadouro, 4 de xullo de 2017. A parlamentaria Olalla Rodil acompañada do Tenente Alcalde do concello de O Valadouro, o nacionalista Eduardo Chao, e da responsable comarcal do Bng, Ana Ermida, reuníuse con familiares de persoas ingresadas na Residencia de maiores Santa María de Ferreira do Valadouro, centro pertencente á Fundación San Rosendo. Os familiares das persoas ingresadas no mencionado centro trasladáronlle aos representantes do Bng a situación que están a vivir as usuarias e os usuarios da residencia, que en moitos casos non están sendo atendidas de forma correcta nin nas condicións mínimas e óptimas de hixiene, saúde, benestar e atención.

O Bng levará ao Parlamento de Galiza as demandas dos familiares dos maiores ingresados na Residencia

Olalla Rodil instará desde o Parlamento aos responsables da Consellería de Política Social para que a través do Servizo de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia se proceda á correspondente inspección e se díe conta tamén das que se tiveran realizado, de ser o caso.

“Sexan públicos ou privados os centros donde están os nosos maiores, a administración pública tén que velar para que se garantan os dereitos universais dos mesmos, e os das persoas con discapacidade e dependentes e que a atención se preste nas mellores condicións” afirmou a deputada nacionalista.

O Tenente Alcalde do Concello de O Valadouro, Eduardo Chaomanifestou a súa preocupación polo feito de que estes casos que denuncian os familiares estean a producirse desde meses atrán sen que os responsables da Consellería de Política Social adoptaran algunha medida ao respecto. “Non podemos permitir que esto ocurra nun centro ubicado no noso concello”manifestou o tenente alcalde.

En términos semellantes expresouse tamén a portavoz comarcal do Bng, Ana Ermida, que asegurou que a política privatizadora de servizos sociais, levada a cabo polo PP durante anos en Galiza e con escaso control do servizo privatizado, tén consecuencias coma as deste caso. E manifestou tamén que a Xunta segue estando en débeda con esta comarca en materia de asuntos sociais e atención á terceira idade, onde as prazas públicas en residencias non son suficientes.