Foz, 1 de xullo de 2017. O Pleno da Corporación de Foz celebrado o pasado xoves 29 de xuño aprobou unha moción de urxencia, presentada polo Bloque Nacionalista Galego e que contou co apoio de Foz Plataforma de Futuro e do PSOE, na que se solicitaba que o Concello de Foz paralizase nos meses de verán as obras que se están executando na Avenida da Mariña ou que, no seu defecto, se continuase co plan de obras previamente aprobado. Unha vez aprobada a moción, o Alcalde de Foz declarou a súa negativa a cumprir co recollido na proposta e confirmou que as obras ían seguir conforme ao novo plan, cuestión que provoca o rexeitamento dos veciños e do comercio da zona, conscientes das grandes dificultades que provoca.

As concelleiras nacionalistas Lorena Seivane e Teresa Rego consideran “unha absoluta falta de respecto á vontade popular expresada no Pleno de Foz pola maioría da Corporación a decisión do Alcalde de non cumprir co mandato do Pleno. Estamos diante dun feito que evidencia a un tempo a prepotencia e a soberbia do Alcalde, así como os compromisos ocultos que este ten asumido cos poderes económicos reais da vila. Son precisamente estes intereses ocultos o que explica que a Castiñeira non lle preocupe o máis mínimo crear graves prexuízos aos 21 comercios que se atopan entre Xoán Montes e a Glorieta de Vilalba, con tal de favorecer os intereses dos dous supermercados que se atopan entre o tramo de García Lorca e Xoán Montes, tramo polo que tiña que continuar a obra e que foi librado das reformas nos meses de verán. É así de simple: para o Alcalde de Foz hai comerciantes de primeira e comerciantes de segunda, para o Alcalde de Foz hai varas distintas para medir aos veciños”.

Lorena Seivane e Teresa Rego afirman “estar diante dun exemplo máis da prepotencia deste Alcalde que se manifestou de xeito claro na xestión desta obra. Primeiro reuniuse tarde e mal cos comerciantes, non permitindo ningún tipo de negociación, até o punto de que, despois de negarse repetidamente a aceptar as súas demandas, opta por unha decisión unilateral que non tivo posibilidade de contraste e de diálogo cos afectados. Posteriormente actúa con feitos consumados, adiantado os prazos das obras no tramo de Xoán Montes e a Glorieta de Vilalba, e, xa por último, como colmo da falta de respecto á opinión dos veciños, declara a súa negativa a cumprir cun acordo maioritario da Corporación Municipal. Foz non se merece un Alcalde con esta actitude e que non coñeza cal é o funcionamento democrático normal dunha administración. O BNG non está disposto a tolerar un día máis un goberno que descoñece o respecto e que é incapaz de dialogar e de chegar acordos, aínda máis cando carece de maioría”.

A moción do BNG recollía un segundo punto tamén aprobado pola Corporación de Foz no que se criticaba a corta das árbores da Rúa Xoán Montes e se solicitaba que o Goberno non procedese a talar as arbores situadas na Rúa Martínez Otero, que, segundo as informacións que manexamos, o Alcalde tamén ten previsto cortar cos mesmos argumentos utilizados para a árbores de Xoán Montes.