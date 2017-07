Obradorio de drons, actividade do proxecto Diververán Xove Este martes comezou o proxecto “Diververán Xove” cun obradoiro de Drons, no que participan un total de 30 rapaces e rapazas de idades entre os 10 e 16 anos. Durante a mañá coñeceron as pezas e a montaxe de Drons, participaran na pilotaxe, tanto en voo dirixido coma simulado. O proxecto “Diververán Xove”, está organizado pola OMIX do Concello de Xove e conta coa colaboración de 5 mozas voluntarias. Durante os meses de xullo e agosto organizaranse diferentes actividades (Educación Vial, cociña saudable, realidade virtual, informática, xogos populares,…) de martes a xoves en horario de 10:00 a 14:00, coa finalidade de ofertar ocio alternativo á xuventude do Concello de Xove.

Xa están á venda as entradas para asistir ao concerto que Luar na Lubre ofrecerá en Burela o 25 de agosto A actuación enmárcase dentro da programación deseñada pola Concellería de Cultura para a Feira do Libro. O concerto 30 aniversario terá lugar ás 22 horas na Casa da Cultura. As entradas poden adquirirse desde 10 euros na Biblioteca Municipal, na Vinoteca O Traste e tamén en ataquilla.com. O concelleiro de Cultura, José Díaz, anima a mariñáns e visitantes “a ir comprando las entradas para que nadie se quede sin ver este concierto aniversario de Luar na Lubre en Burela. Es una de las novedades de la Feira do Libro y una de nuestras apuestas para este verano”.

II Mercado tradicional de productos artesanos de Taramundi O sábado 8 domingo 9 de xullo de 11:00 a 20:00 horas, celebrarase en Taramundi o II Mercado tradicional de productos artesáns. Participarán un total de 21 stands de artesanía e productos agroalimentarios de Taramundi. Haberá actuacións musicais, talleres infantís e a presentación do libro “La teoría de las sensaciones” de Félix Gordillo o domingo ás 12:30.

Seis distincións no memorial Heroes do Orzán A Mariña pechou onte a sexta edición do exitoso, e sempre emotivo, Memorial Heroes do Orzán con seis distincións para o Futuro Laranxa. Na cita, que reuniu un total de 75 equipos do mellor fútbol sala español entre prebenxamín e xuvenil, a base do Pescados Rubén Burela FS alzouse co título de campión en Xuvenís, por 3-1 fornte a Moprisala Toledo, e subcampión en Cadetes, poñéndose os penaltis do lado do Laguna FS valisoletano, tras 0-0 na final. Tamén se coaron no podio, os Prebenxamíns, coa terceira praza.

A base burelista brillou ademais no fair play co galardón de Equipo Máis Deportivo para os Prebenxamíns; Eurickson Gomes foi designado Mellor Xogador Cadete e Christian Rivas, Máximo Goleador Xuvenil.

O Alcalde de Foz inaugurou a exposición do pintor Alaxe que está aberta ao público ata o día 12 deste mes no CENIMA O alcalde de Foz, Javier Jorge Castiñeira, inaugurou a exposición de obras do pintor José Fernández Campo, coñecido artisticamente como Alaxe. Esta mostra está aberta ao público ata o día 12 deste mes no edificio do Cenima.

Os alumn@s do taller de memoria de Lourenzá participaron nunha excursión a Asturias acompañados pola alcaldesa e os concelleiros de servizos sociais e de turismo Os alumnos e alumnas do taller de memoria do Concello de Lourenzá participaron nunha excursión a Asturias. Na viaxe estiveron acompañados pola alcaldesa, Rocío López; a concelleira de Servizos Sociais, Mercedes Dengra; e o edil de Turismo, Miguel Castrillón, así como pola educadora familiar, Dolores Villasuso, encargada de impartir as clases do taller de memoria.

A excursión incluíu visitas a Covadonga, Ribadesella e ao xardín botánico de Gijón.