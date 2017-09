Por fin parece que o PSOE saca a cabeza do auga e respira con bos ánimos o pronóstico de estimación de voto da última análise do CIS. Liquidada, polo menos de casra ao público, a guerra interna, o PSOE volve ofrecer credibilidade e avanza para recuperarse como alternancia no poder. Desde 17% fai dez meses, ata case 25% do mes de xullo é mérito de Pedro Sánchez. Aínda que conseguir a cohesión interna dentro do partido levará o seu tempo e o seu traballo, o que interesa aos votantes é ter unha opción política en quen confiar, o novo PSOE chega con renovado discurso e propostas adaptadas ás necesidades que non atoparon resposta válida no actual goberno do Partido Popular.

A ciénaga de corrupción no PP que ocupa cada día os titulares converteuse en preocupación de primeira orde para os españois, de modo que o PSOE nutre o seu crecemento de ex votantes non fidelizados do PP, da recuperación de propios votantes que ante a rifa pasáronse á abstención, e dalgúns de Unidos-Podemos- e Mareas, que no entanto crece un pouquiño. Cidadáns cede décimas e non consegue captar aos desencantados co PP. En calquera caso o bloque de centro esquerda (45%) gañaría ao de centro dereita (43%) baixo unha primeira consigna guía, a de desaloxar a Rajoy e o seu partido corrupto da Moncloa. Unha gran responsabilidade cernese agora para lograr a posible confluencia entre PSOE e Unidos-Podemos, terán que presentarnos propostas claras sobre políticas económicas, sociais e territoriales. A cuestión catalá e o novo enunciado da plurinacionalidad levarán a unha reforma constitucional de difícil consenso. Os próximos meses e anos aventúranse de moito e concienzudo traballo de negociación. Quizaisenton o PP conviría ir pensando no seu refundación.