LUGO, 6 de setembro de 2017.- A presidenta provincial, Elena Candia, participará na 23 Unión Intermunicipal Popular que esta formación política celebra este venres e o sábado en Zaragoza, e que será clausurada polo presidente do PP nacional, Mariano Rajoy. Concretamente, a dirixente luguesa intervirá na mesa, que terá lugar o día 9, ás 9:00 horas, e que versa sobre como afrontan o reto demográfico as entidades locais.

O encontro desenvolverase no Palacio de Congreso da cidade aragonesa. Dará comezo ás 10:00 horas do día 8. Ao longo desa xornada, intervirán representantes de Novas Xeracións de Galicia, a secretaria xeral zaragozana e haberá catro mesas redondas que levan os seguintes nomes: “Dos años de Podemos a los Ayuntamientos”; “Fondos Europeos, Oportunidad de Desarrollo y Crecimiento para las Entidades Locales”; “Las Entidades Locales: Garantía de Cohesión en España”; e “La Generación de los Buenos Gestores de la Administración Local”.

A xornada do sábado dará comezo coa intervención de Elena Candia, e continará coa mesa titulada “Una Mirada a las Ciudades del Futuro”. Seguidamente, haberá sendos comunicados sobre “Justicia de Calidad y Cercana al Ciudadano y al Territorio “ e “Cooperación y Coordinación entre las Administraciones Públicas”. O encontro rematará coa clausura a cargo do presidente nacional do PP e do presidente do Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte.