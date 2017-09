Ó goberno dun estado, chámaselle tamén poder executivo. Ten o simbolismo de que é o encargado de executar e ditar resolucións executorias que saen do lexislativo. O problema chega cando ese poder executivo, nas cuestións de fondo e de Política con maiúscula, non ten capacidade de executar. Ben si ten, mais quen o lidera ten outra forma de actuar ben distinta: “a velas vir” e que outros solucionen a papeleta. Esa foi sempre a actuación do Señor Rajoy, esperar e ser forte…. de feito sabemos que da eses consellos ós amigos íntimos, pensando en que o tempo o soluciona todo e a memoria colectiva é corta. Pero o que non contaba Rajoy é que ás veces o tempo pásache por diante como está a acontecer en Cataluña.

Este tipo de política só necesita un dogma inamovible e Rajoy e o PP, coa complicidade do Partido Socialista de España (que non obreiro) e dos laranxas, atopouno na Constitución Española, que se deixa usar da forma convinte e que ó parecer é moi complicado reformar agás claro está, para o interese do Capital. É certo que a consulta non é legal, non o nego, pero non é menos certo que o mundo avanza e o que era normal en 1978 non o é tanto en 2017 (hoxe as TV son en color e planas) pero non ía ser menos, no tema da Constitución, tamén estamos a velas vir. Gustaríame saber en que lugar da Constitución figura un organismo chamado Troika que marca dende fai anos a política económica do estado español e a vida de moitos de nós.

Coido que o paso por unha Deputación marcou a operatividade do Sr. Presidente, esa tranquilidade esa falla de transparencia é cómoda. O que si é certo é que pasará a historia de Europa como un político sen altura para o momento, sen capacidade e sen modernidade para ver que a definición da Europa dos estados está rematando co Brexit, con Escocia, con Cataluña, Pais Vasco, Bretaña, Irlanda …. e ten que ser tamén con Galicia.

O problema é que moitos políticos e partidos confunden conservador con conservar, con conservar estruturas cómodas e fáciles de controlar, con conservar mecanismos partidarios para asegurar a moqueta e garantir a súa rede partidaria. Non caen na conta de que non todo o mundo está a velas vir, e o final vai ser tarde para cambiar as cousas, pero iso é o que pretenden claro. Era ben non deixarlles, e ter moi presente que Galicia ten que estar na nova construción do orde global na nova Europa dos Pobos e do Piar Social.

Juan Carlos Piñeiro Docampo

Sº Xeral de CxG.