O Real club nautico de Ribadeo e Asnauga asisten ao Grand Pavois de La Rochelle para manter contactos con outros clubs e asociacións náuticas de Europa O presidente do Real Club Nautico de Ribadeo, Ramón Acuña, asistiu ao Grand Pavois de la Rochelle (Francia) para manter contactos con membros e directivas de outras asociacións e clubs nauticos de Europa. Ramón Acuña acudiu ao mismo tempo como representante da Asociación de clubs nauticos de Galicia (ASNAUGA), entidade que engloba a case unha cuarentena de clubs náuticos

A Adala presenta este domingo, 1 de outubro, en Barreiros a obra “A ra que se quedou sen charco” A sección infantil do grupo de teatro A Adala porá en escena este domingo, 1 de outubro, en Barreiros a obra A ra que se quedou sen charco. Os xoves actores integrantes do grupo de Fazouro, estreaban esta obra o pasado mes de febreiro e agora chegan con ela a Barreiros. Esta representación, incluída no proxecto Buxiganga da Deputación de Lugo, terá lugar o vindeiro domingo ás 18:00 horas no centro sociocultural Manuel Díaz Sampedro. Na organización colaboran a Concellería de Cultura e a Oficina de Información Xuvenil.

Asemblea informativa da plataforma na defensa da sanidade pública no Valadouro Asemblea informativa aberta a todo o público, sobre o Anteproxecto que modifica a lei 8/ 2008 de Saúde de Galicia que suprime a área Sanitaria da Mariña e que supón a dependencia da sanidade do HULA.

Será este venres ás 20:30 na casa da Cultura. Intervirán: Elena Montes, Ex traballadora do hospital. Victor Vila, enfermeiro de Atención Primaria e Montserrat Porteiro, enfermeira do hospital.

RadioVoz realizará un programa especial en directo dende Lourenzá con motivo da Festa da faba para todas as emisoras da cadea na provincia de Lugo este venres O programa emitirase de 10 a 12 da mañá desde a Praza do Conde Santo e será dirixido e presentado por Félix Jorquera. Entre os invitados que participarán neste espazo radiofónico estarán a alcaldesa de Lourenzá, Rocío López; o concelleiro de Cultura, Manuel Arango; a pregoeira da Festa da Faba 2017, Gema Iglesias; o autor do cartel do evento, Ignacio Castro (Nachok); o presidente do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Faba de Lourenzá, José Cuadrado; o presidente de Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Lourenzá, Javier Huertas; o responsable da organización da concentración de vehículos clásicos, Fran Rivas; e a presidenta da asociación cultural Osorio Gutiérrez, María José Freire.

Fomento e Economía asinan un convenio para financiar a Compra Pública Innovadora na búsqueda de sistemas de protección antibrétema da autovía A-8 entre Mondoñedo e A Xesta O Ministerio de Fomento asinou este xoves co Ministerio de Economía, Industria e Competitividade un Convenio FID (Fomento da Innovación Empresarial dende a Demanda) para instrumentar a financiación da Compra Pública Innovadora (CPI) que permita a experimentación con prototipos de tecnoloxía innovadora relativos a sistemas de protección antibrétema. Mediante a vindeira licitación de CPI, na modalidade de Compra Publica Precomercial (CPP), abordarase o deseño, implementación e experimentación con prototipos de solucións innovadoras fronte á brétema densa, nun treito da proba anexo ao tramo da autovía A-8 entre Mondoñedo e A Xesta. O obxectivo é validar a súa futura implantación sobre a estrada para minimizar os efectos adversos producidos sobre o tráfico pola brétema densa.

Profesores da Unión Europea visitan o Museo da Deputación de Lugo O Deputado de Turismo, Eduardo Vidal Baamonde, rebicibiu esta mañá no Museo Provincial, a profesores da Unión Europea que participan nun encontro no IES Ollos Grandes no que analizan o futuro da UE. Os docentes, chegados de Alemaña, Finlandia, Bélxica e Polonia, pecorreron as instalacións do Museo e visitaron as exposicións e coleccións coas que conta actualmente este edificio. Ao remate do acto foron agasallados cun libro do arquitecto lucense, Santiago Catalán "Arquitecturas debuxadas".