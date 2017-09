Comezou este venres a xuntanza do proxecto Networking on mobility and innovation in vocacional training na que están a participar profesores de FP chegados desde Polonia, República Checa, Italia, Estonia e Croacia O socio de acollida deste programa europeo é a Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, que preside o ribandense Álvaro Doural. Tras a xornada matinal de traballo e o xantar os asistentes están a facer unha visita polo casco antigo de Ribadeo e irán tamén á praia das Catedrais. Este venres, desenvolverase unha nova xornada de traballo e avaliación final do proxecto no que levan traballando desde o ano 2015 e analizarán a solicitude dun novo en 2018. Pola tarde ás 20 horas terá lugar unha presentación do devandito programa a outras entidades da Mariña luguesa. Os asistentes a este encontro visitarán o sábado as localidades de Barreiros e Mondoñedo. Pola noite terá lugar unha cea de despedida e o domingo finalizará a súa estadía en Ribadeo co retorno aos seus países de orixe.

Organizan unha homenaxe pública de despedida ao párroco de Ribadeo Don Jacinto Pedrosa Deán. Será o 24 deste mes As tarxetas para asistir á comida, que teñen un prezo de 35 euros, poden retirarse na Cafetería Linares, Farmacia de Montse, Parador de Turismo ou na igrexa parroquial.

Unha unidade móbil de inspección técnica de vehículos agrícolas estará en Lourenzá do 21 ao 26 de setembro A alcaldesa de Lourenzá, Rocío López García, ven de editar un bando no que anuncia que unha unidade móbil de inspección técnica de vehículos agrícolas estará na localidade entre os días 21 e 26 deste mes de setembro, situada no Mercado Comarcal Gandeiro. o horario habitual de atención será de 9:00 a 13:30 horas e de 15:15 a 18:00 horas de luns a venres, agás o 22 / 9 / 2017, que será en horario de mañá.

A rexedora laurentina sinala ademais nese bando que “para solicitar cita previa por teléfono é no 902 30 90 00, e a través da páxina web en www.sycitv.com – cita previa”. Finalmente indícase que “a admisión de vehículos con características particulares estará condicionada á posibilidade de realizar as operacións de inspección regulamentarias”.

O 2 de outubro terá lugar un taller de smartphones e tabletas para persoas maiores. Será impartida na aula Cemit de Ribadeo. É preciso inscribirse As persoas interesadas en asistir deberán inscribirse na Aula CeMIT, sita na rúa Antonio Otero, 15, ou chamando ao seguinte número de teléfono 982 120 732. No taller abordaranse cuestións como as funcionalidades básicas dos smartphones, acceso, axustes, contactos, chamadas, whatsapp, mensaxes, cámara, conexións a internet, navegadores, correo electrónico, apps, etc… Toda a información sobre esta actividade destinada ás persoas maiores está na web da Aula CeMIT. Este taller está organizado pola Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Aula CeMIT do Concello ribadense e Orange.

O alcalde ribadense, Fernando Suárez, participou esta mañá na concentración realizada ás portas do centro de saúde da localidade para demandar a non supresión da área sanitaria da Mariña Veciñ@s e traballadores déronse cita ás doce do mediodía para amosar o seu rexeitamento á nova lei de saúde de Galicia e algúns portaron mensaxes reivindicativas.

Foi presentado o cartel da XXVII edición da Festa da faba de Lourenzá, que foi elaborado polo laurentino Ignacio Castro, coñecido artisticamente como Nachok. Para el este encargo foi unha honra e un desafío O autor do cartel explicou: “o concelleiro de Cultura de Lourenzá, Manuel Arango, contactou comigo para propoñerme a elaboración do cartel deste ano da Festa da Faba. Aceptei e para min é unha honra porque vivo neste concello e é algo bastante importante. Foi un pequeno desafío no sentido en que van moitas edicións, hai un montón de carteis que traballan esta temática e pretendín, na medida do posible, darlle unha pequena volta e buscar algo que fora un pouquiño distinto. Entón apostei por unha imaxe minimalista, que centralmente utiliza nin máis nin menos que unhas fabas nunha superficie horizontal. Pensei que esa podía ser unha boa opción á hora de facer o cartel”. Nachok engadiu que “pode verse xa, porque se está empezando a difundir, e en principio parece que esta imaxe está tendo bastante boa acollida”.