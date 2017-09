Fomento e Economía asinan un convenio para financiar a Compra Pública Innovadora na búsqueda de sistemas de protección antibrétema da autovía A-8 entre Mondoñedo e A Xesta O Ministerio de Fomento asinou este xoves co Ministerio de Economía, Industria e Competitividade un Convenio FID (Fomento da Innovación Empresarial dende a Demanda) para instrumentar a financiación da Compra Pública Innovadora (CPI) que permita a experimentación con prototipos de tecnoloxía innovadora relativos a sistemas de protección antibrétema. Mediante a vindeira licitación de CPI, na modalidade de Compra Publica Precomercial (CPP), abordarase o deseño, implementación e experimentación con prototipos de solucións innovadoras fronte á brétema densa, nun treito da proba anexo ao tramo da autovía A-8 entre Mondoñedo e A Xesta. O obxectivo é validar a súa futura implantación sobre a estrada para minimizar os efectos adversos producidos sobre o tráfico pola brétema densa.

Profesores da Unión Europea visitan o Museo da Deputación de Lugo O Deputado de Turismo, Eduardo Vidal Baamonde, rebicibiu esta mañá no Museo Provincial, a profesores da Unión Europea que participan nun encontro no IES Ollos Grandes no que analizan o futuro da UE. Os docentes, chegados de Alemaña, Finlandia, Bélxica e Polonia, pecorreron as instalacións do Museo e visitaron as exposicións e coleccións coas que conta actualmente este edificio. Ao remate do acto foron agasallados cun libro do arquitecto lucense, Santiago Catalán "Arquitecturas debuxadas".

Asemblea informativa da plataforma na defensa da sanidade pública en Mondoñedo Asemblea informativa aberta a todo o público, sobre o Anteproxecto que modifica a lei 8/ 2008 de Saúde de Galicia que suprime a área Sanitaria da Mariña e que supón a dependencia da sanidade do HULA.

Será este xoves ás 20:30 na casa da xuventude. Intervirán: Elena Freire, veciña de Mondoñedo. Victor Vila, enfermeiro e veciño de Mondoñedo e Adolfo Corral, presidente da Xunta de Persoal da Área da Mariña.

Presentación do proxecto de turismo gastronómico Terras de Miranda O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terras de Miranda presenta este venres 29 de setembro, ás12.00h, o proxecto de turismo gastronómico “Terras de Miranda – Turismo de Lugo” financiado con fondos europeos a través do Programa Leader. O evento estará presidido polo presidente do GDR-1 Terras de Miranda, Vidal Martínez Sierra-López; a xerente, Mª Elena Martínez Paz; e por representantes da empresa Valora Consultores, encargada da realización do proxecto.

Lotería de nadal do Pescados Rubén O número da Sorte Laranxa para este Nadal, o 59221, xa está dispoñible. Faite coa túa papeleta na oficina do Pescados Rubén Burela FS (de luns a xoves: 10.00-14.00//16.00-19.00 e venres 10.00-15.00) ou no pavillón Vista Alegre, coincidindo cos partidos de Primeira División RFEF e Segunda LNFS.

Tamén podes adquirilo nos seguintes establecementos:-Mesón O Poeta-Cafetería Vista Alegre-Parrillada de Jandro-Cervecería-Viñoteca O Traste-Contraste Food & Drinks-Palacio de Cristal-Hotel Nordés

Cataluña a debate A Agrupación Cultural Francisco Lanza organiza un debate público sobre o que está a acontecer a respecto de Cataluña, o referendo e todas as implicacións que ten neste momento. Desde esta asociación cremos que é importarte coñecer de primeira man a opinión dos diferentes partidos políticos que teñen representación tanto no Concello de Ribadeo como no Parlamento galego. E coñecer esas posturas tamén nos permitirá poder debatelas, contrastalas e defendelas ou rebatelas. Por iso emprazamos ás e aos ribadense a participar nesta actividade o próximo xoves, día 28, ás 20.30 h, no salón de actos da Casa do Mar.