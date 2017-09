Burela 22 de setembro de 2017. Masificación de consultas, cupos profesionais por enriba do establecido, redución de profesionais, non substitucións… Estas, e moitas outras, son segundo a CIG Saúde A Mariña as consecuencias «de decisións que levan ao deterioración estrutural dá atención primaria na comarca».

Unha destas decisións é a de non substituír ao persoal cando está de vacacións, o que está a ter como consecuencia «a redución de servizos e unha sobrecarga asistencial brutal», engaden.

SOBRECARGA ASISTENCIAL NO CENTRO DE SAÚDE DE VIVEIRO.

A situación xa deficitaria na quenda de tarde no Centro de Saúde de Viveiro (tres facultativos con cupos por enriba do establecido de ata 1900 persoas, a non substitución das ausencias, sobrecarga de traballo…) é recoñecida polo propio SERGAS.

Dende a propia EOXI de Lugo Cervo e Monforte recoñecen dende fai mais de un ano, que para facilitar unha asistencia sanitaria con un mínimo de calidade, dito centro debería contar con catro facultativos na quenda de tarde ao longo de todo o ano.

“O vindeiro luns comeza as vacacións unha das médicas e o SERGAS non ten previsto a día de hoxe cubrir dita ausencia, quedando só dous facultativos para atender os seus correspondentes cupos máis o da súa compañeira o que significa que terán que asumir un cupo de 2500 pacientes por médico cando o máximo asumible está estipulado en 1500. A todo iso temos que sumar tódas as urxencias que entren pola porta”, explican dende CIG Saúde A Mariña.

A RESPOSTA DO SERGAS.

A resposta oficial do SERGAS as 14 horas do venres e logo de que a central sindical se puxese en contacto coa Xerencia para esixir a cobertura, e de que “o van a estudiar o luns e mirarán que deciden”.

Desde CIG Saúde afirman que non se pode prestar unha asistencia sanitaria de calidade cando os profesionais teñen que asumir o traballo propio e o de compañeiros que non son substituídos e instan ao SERGAS a cubrir as vacacións no Centro de Saúde de Viveiro.