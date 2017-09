Burela a 26 de setembro de 2017. ​“A fisioterapia respiratoria é unha rama da fisioterapia que trata os síntomas das enfermidades respiratorias, tan comúns entre os nenos pequenos”, explican dende CIG Saúde A Mariña.

Unha prestación sanitaria que non é ofertada na nosa comarca o que obriga ás crianzas e familias a derivarse a Lugo, o que supón un gasto sanitario a maiores que teremos que asumir dos nosos petos polo simple feito de elixir vivir na Mariña, afirman.

“Estes desprazamentos innecesarios a Lugo non deixan de ser unha decisión política, xa que os profesionais de fisioterapia do Hospital da Costa demandaron no seu día á Xerenta Carmen Durán Parrondo e á actual equipa directiva dirixida por Maria José Cortés asumir ditos tratamentos na comarca previa formación, algo ao que se negaron de xeito reiterado dende a Xerencia Executiva do centro hospitalario”, aclaran dende a central nacionalista.

Dende CIG Saúde A Mariña observan con particular preocupación a política sanitaria da Xunta, na medida que se sustenta nunha redución dos fondos destinados a sanidade pública e que propón un novo modelo de organización do sistema sanitario que implica a centralización dos servizos hospitalarios na cidade de Lugo e a perda de servizos e prestacións no Hospital da Costa así como desprazamentos constantes da poboación da Mariña ao Hospital de Lugo para realizar probas e consultas que ate agora realizaban no Hospital de Burela.

“Namentres o delegado territorial da Xunta, Jose Manuel Balseiro Ourol insiste en enganar e mentir á cidadanía ao afirmar que na Mariña hai cada vez máis e mellores servizos sanitarios, cando realmente o modelo sanitario do PP limita os dereitos dos veciños e veciñas da comarca e condénaos a acceder a unha sanidade de segundo nivel”.

“Máis e mellores servizos é derivar a implantación de marcapasos a Lugo?, máis e mellores servizos é derivar as fimoses dos nosos nenos a Coruña?, máis e mellores servizos é derivar cirurxías e probas diagnósticas a Lugo?, máis e mellores servizos é derivar a fisioterapia respiratoria a Lugo?. Señor Balseiro, realmente é este o seu modelo dunha sanidade digna e de proximidade? ”, pregúntanse dende a federación da saúde.

Dende CIG Saúde A Mariña, unha vez máis, esixen a retirada da reforma da Lei de Saúde e apostan por unha sanidade pública de calidade e de proximidade independentemente de onde viva a cidadanía.