Burela, 4 de setembro de 2017. A Concellería de Cultura programa para este mes de setembro diversas actividades. Haberá cine para os máis pequenos os días 10 e 17, e unha nova edición do rastro popular tamén o vindeiro domingo, día 10. Touriñán volverá a Burela co espectáculo Vaia dous!, o día 22. Camerata Nuestro Tiempo ofrecerá unha actuación, Las ocho estaciones, o día 29, e o 30 haberá teatro afeccionado. Ademais o concelleiro de Cultura, José Díaz, adianta que Burela acollerá un novo espectáculo de ópera en novembro con Nabuco e ballet clásico en decembro con El lago de los cisnes.

José Díaz explicou que “desde la Concellería de Cultura vamos a planificar un mes bastante relajado. Hubo otros quizás con bastante carga de programación y entiendo que la gente puede cansarse de no poder ir a todas las cosas, entonces hacemos un septiembre que sirva para poder ir más relajados con poquitas cosas, pero de calidad ya para encarar el último trimestre del año donde hay muchas cosas importantes que estoy seguro van a atraer a todo el mundo”.

O edil socialista contou que “en septiembre lo destacado será que recuperamos el cine infantil en el auditorio los domingos a las seis y media. Van a ser los días 10 y 17 de septiembre una proyección de cine infantil, como veníamos haciendo antes del verano y durante el año 2016, para el público familiar. El rastro popular será como siempre cada segundo domingo de mes, que en esta ocasión coincide el día 10, de diez de la mañana a tres de la tarde”.

O concelleiro de Cultura subliñou que “como eventos en el auditorio tendremos tres en septiembre, programados para las dos últimas semanas. Uno de ellos es el 22, fecha en la que tendremos otra vez a Touriñán con el espectáculo que nos falta por ver que es Vaia dous!, un pequeño homenaje a la carrera artística de Touriñán que ya lleva unos cuantos años y esto eran sus comienzos. El precio es único para todos los auditorios de Galicia que es 12 euros, sin rebaja en anticipada”.

José Díaz seguiu a relatar que “el último fin de semana de septiembre, el día 29, tenemos a Camerata de Nuestro Tiempo, es una actuación que viene a través de Agadic, pensamos que de mucha calidad. Se llama Las ocho estaciones porque combina Las cuatro estaciones de Vivaldi y Las cuatro estaciones que tiene otro músico argentino Piazzola con un estilo más de tango con casi tres siglos de diferencia entre uno y otro. El espectáculo es de calidad, estuvieron en los teatros importantes de Galicia y ahora recalan en Burela con precios bastante asequibles que serían de 8 euros en anticipada y 10 en taquilla. A mediados de mes, sobre el 15, estarán ya a la venta las entradas para esta actuación”.

O edil burelés adiantou que “en el último trimestre volverá la ópera de Verdi, esta vez con Nabuco, en noviembre va a ser esa segunda vez que haya ópera en A Mariña. Además hay otra sorpresa que puedo adelantar que es el primer ballet clásico que también tendremos oportunidad de ver en A Mariña, El lago de los cisnes, que traeremos en el mes de diciembre. Es un estilo por el que ya el año pasado apostamos para final de año. Lo hacemos además de por la parte cultural por la muy buena respuesta de público, de nuestros vecinos y de otros concellos incluso de Lugo ciudad, que nos visitaron el año pasado cuando programamos estas cosas. Entendemos que cuando algo funciona hay que seguir apostando por ello”.

José Díaz engadiu que “la última actuación del mes es el sábado 30, con un teatro aficionado gratuito para todos los públicos con un grupo que ya tuvimos el año pasado y se llaman Os Trocos, que traen en esta ocasión un nuevo espectáculo que se llama Full Monte. A mí me sorprendieron gratamente el año pasado por su calidad interpretativa y humorística, y por eso queremos volver a contar con ellos”.