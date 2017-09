O pasado 17 de agosto o alcalde e presidente da Mancomunidade asina (pero non redacta) un artigo de opinión sobre a nova Lei de Saúde que está a preparar a Xunta de Galicia. Lendo o artigo, quen coñeza ben ao personaxe e o asunto deduce que este debe ser considerado a partires de agora como a unidade de medida de mentiras por artigo. Hai unhas cantas, bastantes… e tamén intentos de confundir á xente, algo moi propio do asinante; enmarcado, loxicamente, nun novo intento de terxiversar e negar a realidade da sanidade na comarca.

Imos destacar as máis significativas. De entrada, o rexedor di que a Xunta fai esta Lei ás agochadas. Esquece que é a Comunidade Autónoma quen ten as competencias plenas en materia de Sanidade e que, polo tanto, é o Goberno da Xunta quen ten que aplicalas. Facer público un anteproxecto de Lei, para que se poidan facer engádegas ou enmendas, é facelo ás agochadas?.

Ademais, di que “a conformación dos Consellos de Saúde se determinará por decreto do Consello da Xunta’”; e logo, quén o vai determinar? Os sindicatos, por exemplo?. A propia modificación proposta pola administración autonómica indica que nestes consellos “haberá participación de diversas entidades representativas dos intereses económicos, sociais e profesionais, de forma que quede garantida a participación efectiva e se poida contar cunha visión e percepción ampla da sociedade”.

Igualmente, engade o artigo citado que a nova Lei “…supón a non participación dos representantes políticos e sociais nas decisións estratéxicas que afecten ás comarcas”. Mentira. Ademais de polo indicado no parrágrafo anterior, por duplicado, esquécese o autor de que as comisións territoriais ou consellos de saúde non son órganos decisorios, son órganos consultivos e os seus acordos ou informes non son vinculantes para a Xunta. Asemade, créase un consello asesor de pacientes; “órgano de participación das asociacións nas que se agrupan os doentes, que ten como finalidade a mellora da calidade da asistencia sanitaria a través da percepción dos propios enfermos”.

Fala de “perda progresiva de servizos no noso hospital” nos últimos anos. Mentira. Este home non coñece o hospital. Claro, el ainda non cree que haxa Oncoloxía ou hospitalización a domicilio no hospital da Costa. E segue dicindo a quen o quere oir que se vai desmantelar o hospital, e que ampliación nunca se rematará (cando foi do acceso ao porto, fixo o mesmo, negou que se foran facer as obras e afirmou que nunca rematarían… aí está, e non grazas a el).

Todo o que o alcalde de Burela di sobre a área sanitaria é outra mentira. O feito de que a Mariña pase a ser un distrito sanitario non reduce competencias do hospital, xa que a mesma redacción da proposta de modificación indica que cada distrito contará cun hospital no seu ámbito xeográfico. E na Mariña será o hospital actual debidamente ampliado e dotado. Como mentira foi cando aló polo 2008 o alcalde anunciou por tres veces que a Xunta bipartita ía investir 7 M€ no Hospital de Burela. En vez de 7M€, foron 0’00€, recoñecido polo propio goberno da Xunta.

O alcalde de Burela e presidente da Mancomunidade pide nese escrito que asina (pero que non redacta) que a Consellería abra un proceso de diálogo. E resulta que cando o chaman para dialogar, non vai á reunión. Xesto de impresentables e cobardes políticos.

O actual alcalde de Burela non quere que se amplíe o Hospital, que é o que realmente lle importa aos veciños da Mariña, porque cando houbo que demostralo, non o demostrou: non apoiou a aprobación do PXOM, documento urbanístico que posibilitou levar a cabo a ampliación do centro, e tamén, miren por onde, o acceso ao porto.

Pero como algo ten que facer para facerse notar, volve coa matraca de que o hospital vai perder… O que se ve é o enorme descaro desta personaxe que comeza a mentir cando se levanta e non para ata que se deita. O que ven os usuarios é como se ampliaron servizos e como avanzan as obras de ampliación, sí, de ampliación, que este señor negou e segue negando. A pesares de coller a pancarta a dez metros das obras que el é incapaz de ver.