A concelleira de Servizos Sociais, Patricia Otero, e o alcalde burelés, Alfredo Llano, achegáronse hoxe ata a mesa informativa que a asociación AFAN puxo á entrada do centro de saúde da localidade, na xornada na que se conmemora o día do alzheimer A edil socialista contou que "fomos alí para amosarlle o noso apoio a esa asociación e a colaboración do Concello. Ademais esta noite iluminaremos a fachada da Casa Consistorial de cor malva, por petición de AFAN para conmemorar este día".

O gastrobar 'Contraste' de Burela abrirá o seu servizo de comidas o 2 de outubro O novo gastrobar 'CONTRASTE', inaugurado fronte á Praza do Concello o pasado luns en Burela, comezará a ofrecer servizo de carta a partir do vindeiro 2 de outubro. Malia que o novo local xa se atopa a pleno rendimento como café bar, destacando a súa oferta de almorzos desde as sete e media da mañá, a partir de outubro ofrecerá outro dos seus maiores atractivos: unha variada carta con tapas e racións para compartir, ensaladas e unha orixinal oferta de pratos con ovos, peixes ou carnes, ademais dunha ampla adega de viños. Desde o 'CONTRASTE' animan aos seus clientes a que “contrasten” esta nova carta a partir do luns 2.

Ata o 15 de novembro está aberto o período de cobro voluntario en Ribadeo, do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza rústica, urbana e características especiais (contribución) así como do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), correspondentes ao exercicio de 2017. O pagamento poderá efectuarse nas oficinas de ABanca, La Caixa-Caixabank, BBVA ou Banco Sabadell de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas, presentando o documento de ingreso que, a tal efecto, se envía por correo ao domicilio dos contribuíntes.

Festa das linguas na escola de idiomas de Viveiro O vindeiro martes 26 co gallo da celebración do día europeo das línguas farase un acto no Concello de 11 a 13 e de 18 a 20 , haberá actividades nas catro línguas que se imparten (alemán, francés, inglés italiano ) e máis en galego, pola tarde haberá degustación de produtos típicos dos países, música e baile tradicional.

Garda civil e policía local mantiveron un encontro no Concello de Burela este mércores para mellorar a coordinación entre ambos corpos de seguridade No Concello tivo lugar unha xuntanza de coordinación entre a Garda Civil e a Policía Local. Ao encontro asistiu o alcalde, Alfredo Llano, que explicou: “o que fixemos foi unha reunión entre as forzas e corpos de seguridade, por un lado estaba representada a Garda Civil e por outro a Policía Local co obxectivo de falar sobre temas de seguridade e cómo coordinarnos da mellor e máis efectiva forma posible. Un dos asuntos abordados foi o terrorismo yihadista”. Para Llano “é unha boa noticia que se impliquen tanto a Policía Local como a Garda Civil, que os dous corpos se coordinen para actuar axiña e da mellor maneira”.

Aberto o prazo para a inscrición nos cursos socio-culturais do Concello do Valadouro Dende a Concellería de Servizos Sociais do Concello do Valadouro infórmase de que se abre o prazo para as inscricións aos cursos socio-culturais que darán comezo no próximo mes de outubro.As actividades ofertadas son manualidades, labores, ximnasia de mantemento e piscina. As persoas interesadas en recibir máis información e apuntarse en ditas actividades deberán inscribirse nas Oficinas Municipais en horario de 10:00 a 14:00 horas.