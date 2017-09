O Valadouro 8-9-17.Outro ano máis, con motivo das Festas do Oito, o Clube de Baile Deportivo e de Salón Goldance, ensinará a todos os veciños do Valadouro e a toda a xente que se queira acercar a velos, un pouco do traballo que levan realizando durante todo o ano. Será no pabillón municipal o día 9 de setembro ás 21:00 horas. Este 2017 é un ano moi especial para os deportistas de Goldance, xa que estiveron acadando moi bos resultados nas últimas competicións (4 posto no Campeonato Galego de bailes latinos na categoría xuvenil, 3 posto en bailes caribeños da vila de Cee na categoría Junior,….). Con esta exhibición de baile deportivo e de salón o Clube quere tamén que a xente os coñeza, que se anime a practicar o baile, tanto como deporte como para divertirse entre amigos, con parella, sin parella…o principal para o Clube é poder facer que os socios e non socios pasen un bo rato facendo o que máis lles gusta, bailar.