A Casa da Cultura de Burela acollerá este venres, 29 de setembro, o concerto As Oito Estacións, a cargo de Camerata Nuestro Tiempo O grupo Camerata Nuestro Tiempo, formado por 11 músicos excepcionais da Orquestra Sinfónica de Galicia, traerá a Burela este venres, 29 de setembro a Vivaldi e a Piazzolla. O concerto As 8 estacións renderá homenaxe a Antonio Vivaldi e a Astor Piazzolla no Auditorio Municipal. As entradas anticipadas están á venda por 8 euros na biblioteca. E o mesmo día do concerto poderán adquirirse na billeteira por 10 euros. Desde a Concellería de Cultura animan a asistir a este espectáculo musical, que dará comezo ás 21 horas.

Foron entregados os premios aos gañadores dos concursos de lemas e debuxo-pintura, convocados a través do programa de atención a inmigrantes do Concello burelés Dende o Programa de Atención a Inmigrantes da Concellería de Inmigración e Cooperación procederon hoxe á entrega dos premios dos Concursos de Lemas e de Debuxo-Pintura para a eliminación da discriminación racial do ano 2017.-IV Concurso de Lemas: O lema gañador foi Quéreme como son, non apoies a discriminación, de José Pernas Gil. -IV Concurso de debuxo-pintura na categoría infantil o debuxo gañador foi realizado por Lin Vizoso López e na categoría especial a Asociación de axuda ó enfermo Mental A Mariña e a Fundación Eu Son. O acto estivo presidido polo alcalde, Alfredo Llano. Dende a Concellería de Inmigración e Cooperación, organizadora dos concursos, “queremos felicitar aos gañadores así como agradecerlles a súa participación nesta actividade”.

Cerca de 20 turoperadores de España e Portugal descobren a Ribeira Sacra grazas ao Gobierno da Diputación O Deputado de Turismo, Eduardo Vidal Baamonde, acompañado do Alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé Roca, presentou este sábado, a diferentes representantes de 17 turoperadoras de España (Madrid, Barcelona, Andalucía, Mallorca, Canarias, Castilla y León e Asturias) e do norte de Portugal, a contorna e a beleza paisaxística, patrimonial e natural da Ribeira Sacra, co fin de que estas axencias ofrezan paquetes turísticos desta zona da provincia, fóra de Galicia.

A estrada LU-124, entre Lindín e Cruz da ancela, rexistrará desde este luns e durante dous meses, un corte de tráfico con motivo das obras de mellora O tráfico cortarase entre os puntos quilométricos 10+060 (intersección entre a LU-124 e a LU-125) e o 15+294 (glorieta coa LU-122 en Cruz da Cancela). Esta obra está executada aproximadamente nun 20 por cento e faise necesario un corte total pola execución das novas actuacións de drenaxe transversal. Estableceranse os desvíos alternativos que se poden ver no seguinte plano:

Burela Dinámica distribúe 5000 dípticos para presentarse diante da veciñanza burelesa En total distribuíronse 5.000 exemplares co obxectivo de dar a coñecer esta nova asociación e neles recóllense algunhas das súas principais reivindicacións.

Máis de 100 personas participarán na comida homenaxe de despedida ao párroco de Ribadeo Don Jacinto Pedrosa Deán este domingo. Ademais distribuirase un número extraodinario da revista Ágape Os actos da homenaxe programados para este domingo comezarán ás 12 do mediodía na igrexa parroquial de Santa María do Campo cunha solemne celebración eucarística. Ás 14:15 horas comezará a comida de despedida, que terá lugar no Parador de Turismo de Ribadeo.