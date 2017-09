Falaba a Sra. Alcaldesa de Viveiro non hai moitos días de victimismo ou realidade, pois ben imos a falar da realidade do noso Concello, esa que vostede parece ignorar, non sabemos si por pura conveniencia ou realmente porque vive nunha realidade paralela.

É unha realidade que cunha débeda viva de 12.707.505 €, somos dos 67 concellos da provincia de Lugo os máis endebédados, o sexto dos 313 de Galicia e o 648 dos 8125 de España – entre o 10% dos que máis debemos -.

É unha realidade que das tres empresas municipais que tiñamos, gracias a súa mala xestión, liquidaron dúas – Turviveiro e Eogal – e na terceira Aparcamientos A Mariña faltan 22.000 € das contas do 2015 e aínda por riba, pecharon as contas do 2016 cun déficit de 35.000€.

É unha realidade as chapuzas que fan vostedes na selección de persoal, tal e como ocorriu co “piscinazo”, onde tiveron que ser revisadas as puntuacións de varias prazas por mandato xudicial. Como consecuencia da súa falta de xestión, temos na actualidade a reclamación xudicial de tres persoas por danos e perxuicios o que provocará que unha vez máis sexamos os veciños os paganos de turno dos seus desmáns.

É unha realidade que presentan os presupostos sempre fora de prazo, así aconteceu no 14, 15 e 17 – con sete meses de retraso – e presentaron os do 2016 sobre a bocina.

É unha realidade que non potencian o emprego, non solicitando os obradoiros de emprego da Xunta ni no 2015, ni no 2017. Ë verdade que no 2016 os pediron, pero cando lles reclamaron completar a documentación non o fixeron, co que a súa proposta automaticamernte decaeu. Dixeron que non a unha moción presentada polo noso grupo para a creación dun vivero de empresas e mesmo non solicitaron a subvención para contratar un axente de emprego.

É unha realidade que menosprecian continuamente as aportación da Xunta – máis de 4.200.000 € no 2016 -, contrapoñendoas as da Diputación Provincial – 720.000 € no 2016 -, namentres que dende o PP de Viveiro sempre agradecemos todas as aportacións recibidas que beneficien o noso Concello, veñan de onde veñan.

É unha realidade que todas as petición que vostedes lle fan á Xunta, o PP de Viveiro as apoia, namentres que cando nós lles propoñemos algo para plantear a Diputación, vostedes votan en contra, como ocurriu no caso do Conservatorio o unha proposta de solución ás continúas roturas de auga entre Xunqueira e Landrove.

É unha realidade que ese respecto institucional que vostede sempre reclama para si, vostede non o aplica ós demáis e temos exemplos sobrados, o último cando no pleno do 20 de xullo deste ano un integrante do seu equipo de goberno lle chamou a Portos e a Costas “chiringuitos”, tal e como se pode comprobar na acta dese día. Con esas lindezas e actitudes non é de extrañar que non a reciban.

É unha realidade que teñen abandoado o rural do noso concello, coas pistas en mal estado e abstendose na moción que o noso grupo presentou para elaborar un plan plurianual para o saneamento onde fose necesario, moción que saiu adiante con noso voto e o resto de formacións do pleno.

É unha realidade que Viveiro sigue sin Plan Xeral de Ordenación Municipal, a pesares de que algún xa o anunciaba para o 2006.

É unha realidade que Viveiro sigue sin variante despois de que vostedes rechazasen ata cinco propostas feitas pola Xunta. Agardemos que a que lles presentará a Xunta a non moito tardar a acepten, porque senón teremos que pensar que son vostedes os máis interesados en que Viveiro non teña a ansiada e necesaria variante.

E así poderíamos seguir Sra. Alcaldesa, agardemos que se decate da realidade e dunha vez por todas se poña a facer algo máis que queixarse.

Viveiro a 15 de setembro de 2017

Antonio J. Bouza Rodil

Portavoz PP de Viveiro