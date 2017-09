Reunión de deputasdos autonómicos en Burela sobre a reforma da lei de sanidade pública Os deputados autonómicos, acompañados do coordinador do PP na Mariña, José Manuel Balseiro, trasladaron as cuestións das que xa se informou este martes nunha rolda de prensa en Lugo, e que se enmarcan dentro da campaña informativa que os parlamentarios lugueses levarán a cabo na provincia para explicar todas as cuestións que atinxen a esta normativa, así como os beneficios da súa aplicación.

Preto de 100 rapaces e rapazas do colexio Gregorio Sanz, de Ribadeo, de 5º e 6º curso, visitaron hoxe a praia das Catedrais e participaron na limpeza do areal A actividade, que foi organizada pola Concellaría de Sostibilidade e Medio Mariño, tivo que ser aprazada o pasado mes de xuño por mor da folga do transporte e finalmente realizouse na xornada deste 19 de setembro. O obxectivo, segundo Paz Ermida, "é que o alumnado vexa un pouco cómo debemos coidar o noso entorno e cómo debemos mantelo limpo durante todo o ano e non só durante a época estival". Cos rapaces do colexio Gregorio Sanz estivo esta mañá nas Catedrais o alcalde, Fernando Suárez, acompañado do técnico de Medio Ambiente, Jaime Pérez. Estas actividades están incluídas dentro das programadas cos colexios desde as distintas áreas do Concello de Ribadeo. En xuño, por exemplo, escolares do Sagrado Corazón estiveron en Rinlo limpando a desembocadura do río.

En Burela seguen as actividades da Semana Europea da Mobilidade Este luns usuarios da Fundación Eu Son participaron nun xogo programado pola Delegación de Medio Ambiente denominado Xogo xigante da Mobilidade. Os rapaces aprenderon a desprazarse de xeito seguro cando son peatóns ou ciclistas. As monitoras de Gaia explican que "o xogo consistía nunha lona con diferentes casillas, e cada unha delas tiña unha pregunta relacionada coas normas de circulación, o equipo que chegaba antes á meta era o gañador, e polo tanto, era o que ten máis coñecementos sobre seguridade vial". O martes a Semana da Mobilidade seguirá con Andando ao Colexio cos alumnos de 4º de Primaria do CEIP Vista Alegre; Asfalrelatos con Stop Accidentes, con 4º da ESO dos IES Monte Castelo e Perdouro; e pola tarde co circuíto de educación vial de 17:30 a 19:30 na Praza do Concello.

Asemblea informativa en Lourenzá da Plataforma Sanitaria da Mariña Informará sobre o Anteproxecto que modifica a lei 8/ 2008 de Saúde de Galicia que suprime a área Sanitaria da Mariña e que supón a dependencia da sanidade do HULA. Será este martes 19 ás 20:30 no salón de actos do Concello. Intervirán: Montserrat Porteiro, enfermeira do Hospital, Evaristo Lombardero, médico e Adolfo Corral, presidente da Xunta de Persoal do Hospital.

CxG alerta do ratio de investimento por habitante de Burela Para a formación galeguista, Burela está a cola de Galicia neste capítulo.

A presentación do novo curso das escolas deportivas municipais de Foz será este martes, na casa da Cultura e as actividades comezarán o 2 de outubro Nas escolas deportivas municipais focenses poderán participar todos os alumnos nados entre os anos 2012-2002 (ambos inclusive). Deberán entregar unha fotocopia da tarxeta da seguridade social, adxunta coa ficha. As cotas de inscrición para as actividades son as seguintes: 15 euros ao mes para os nenos/as que vaian a unha actividade; 17 euros ao mes para os nenos/as que vaian a dúas ou máis actividades. As familias numerosas terán un desconto do 50 por cento. As fichas de inscrición entregaranse na Casa da Xuventude.