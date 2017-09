Lugo, 8 de setembro de 2017. O Deputado de Cooperación e Asistencia aos Concellos e Alcalde da Fonsagrada, Argelio Fernández Queipo, participou este venres no tradicional Concurso de Gando Cabalar, Mular e Asnal, que celebra xa a súa XXV edición. Foron un total de 150 as cabezas de gando que participaron neste concurso, que conta coa colaboración do Goberno da Deputación

Nesta feira participaron preto de 150 cabezas de gando de Lugo e Asturias e En total, o xurado, composto por membros da Federación Hípica Galega, repartirá máis de 30 premios nas categorías de gando cabalar, asnal, mular, poneis, cabalos e eguas do pais, cabalos e eguas cruzados e asturcón. O Goberno da Deputación colabora na promoción e difusión da cita, ademais de aportar os trofeos.

Argelio Fernández remarcou que “tanto dende o Concello como dende o Goberno da Deputación estamos comprometidos coa promoción do sector primario, un dos motores económicos máis importantes para a meirande parte dos municipios lucenses e, polo tanto, da provincia. Esta é xa unha feira consolidada na Montaña Lucense, coa que contribuímos tamén a xerar riqueza e dinamizar turisticamente o Concello, pois esperase que se acheguen ao Concello durante toda a xornada unhas XXXXX persoas”.

Programación da xornada

O Concello da Fonsagrada é o encargado de organizar esta tradicional feira, que arrancou as 8:00 horas da mañá no Mercado gandeiro, no que se identificaran os animais, para ser trasladados á Praza do Concello, lugar no que tivo lugar o propio concurso. De xeito simultáneo, houbo espectáculos ecuestres, con doma vaqueira e baile de cabalos a cargo do Pazo de Meire, da Terra Chá.