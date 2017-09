Ribadeo 8-9-17. Ao tradicional espectáculo de luz e son no ceo uníuse unha sesión de pirotecnia desde a auga. A tradicional cita de cada 7 de setembro foi seguida desde os peiraos ribadenses, desde a igrexa de San Miguel, entre outros puntos, e tamén desde o outro lado da ría, desde Figueras e Castropol.

A nota musical da xornada de onte puxérona as orquestras La OcaBand e Gran Parada. Ambas reuniron a centos de persoas no Cantón dos Moreno, que aproveitaron unha agradable noite para bailar, ao igual que xa fixeran a noite anterior coa actuación do grupo Claxxon, que ofreceu un concerto pop rock dos anos 70, 80 e 90.

Os festexos seguiron o venres, festivo local, con misa solemne na igrexa parroquial de Santa María do Campo cantada pola Coral Polifónica de Ribadeo, seguida de procesión y despois concerto da Banda Municipal de Música de Ribadeo. Ás 22:30 horas tivo lugar a festa verbena, que estivo amenizada polas orquestras D´Moda e Venezia.

As festas patronais de Ribadeo, que este ano volveron para a contorna do parque de San Francisco e para o Cantón, rematarán o sábado. De cinco ás sete da tarde no Cantón haberá actividades dirixidas polo persoal do Centro Deportivo Ribadeo Be One. E ás 22:30 horas empezará a festa verbena coas orquestras Nueva Fuerza e Alma Latina.