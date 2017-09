Cataluña a debate A Agrupación Cultural Francisco Lanza organiza un debate público sobre o que está a acontecer a respecto de Cataluña, o referendo e todas as implicacións que ten neste momento. Desde esta asociación cremos que é importarte coñecer de primeira man a opinión dos diferentes partidos políticos que teñen representación tanto no Concello de Ribadeo como no Parlamento galego. E coñecer esas posturas tamén nos permitirá poder debatelas, contrastalas e defendelas ou rebatelas. Por iso emprazamos ás e aos ribadense a participar nesta actividade o próximo xoves, día 28, ás 20.30 h, no salón de actos da Casa do Mar.

A Casa da Cultura de Burela acollerá este venres, 29 de setembro, o concerto As Oito Estacións, a cargo de Camerata Nuestro Tiempo O grupo Camerata Nuestro Tiempo, formado por 11 músicos excepcionais da Orquestra Sinfónica de Galicia, traerá a Burela este venres, 29 de setembro a Vivaldi e a Piazzolla. O concerto As 8 estacións renderá homenaxe a Antonio Vivaldi e a Astor Piazzolla no Auditorio Municipal. As entradas anticipadas están á venda por 8 euros na biblioteca. E o mesmo día do concerto poderán adquirirse na billeteira por 10 euros. Desde a Concellería de Cultura animan a asistir a este espectáculo musical, que dará comezo ás 21 horas.

Foron entregados os premios aos gañadores dos concursos de lemas e debuxo-pintura, convocados a través do programa de atención a inmigrantes do Concello burelés Dende o Programa de Atención a Inmigrantes da Concellería de Inmigración e Cooperación procederon hoxe á entrega dos premios dos Concursos de Lemas e de Debuxo-Pintura para a eliminación da discriminación racial do ano 2017.-IV Concurso de Lemas: O lema gañador foi Quéreme como son, non apoies a discriminación, de José Pernas Gil. -IV Concurso de debuxo-pintura na categoría infantil o debuxo gañador foi realizado por Lin Vizoso López e na categoría especial a Asociación de axuda ó enfermo Mental A Mariña e a Fundación Eu Son. O acto estivo presidido polo alcalde, Alfredo Llano. Dende a Concellería de Inmigración e Cooperación, organizadora dos concursos, “queremos felicitar aos gañadores así como agradecerlles a súa participación nesta actividade”.

Cerca de 20 turoperadores de España e Portugal descobren a Ribeira Sacra grazas ao Gobierno da Diputación O Deputado de Turismo, Eduardo Vidal Baamonde, acompañado do Alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé Roca, presentou este sábado, a diferentes representantes de 17 turoperadoras de España (Madrid, Barcelona, Andalucía, Mallorca, Canarias, Castilla y León e Asturias) e do norte de Portugal, a contorna e a beleza paisaxística, patrimonial e natural da Ribeira Sacra, co fin de que estas axencias ofrezan paquetes turísticos desta zona da provincia, fóra de Galicia.

A estrada LU-124, entre Lindín e Cruz da ancela, rexistrará desde este luns e durante dous meses, un corte de tráfico con motivo das obras de mellora O tráfico cortarase entre os puntos quilométricos 10+060 (intersección entre a LU-124 e a LU-125) e o 15+294 (glorieta coa LU-122 en Cruz da Cancela). Esta obra está executada aproximadamente nun 20 por cento e faise necesario un corte total pola execución das novas actuacións de drenaxe transversal. Estableceranse os desvíos alternativos que se poden ver no seguinte plano:

Burela Dinámica distribúe 5000 dípticos para presentarse diante da veciñanza burelesa En total distribuíronse 5.000 exemplares co obxectivo de dar a coñecer esta nova asociación e neles recóllense algunhas das súas principais reivindicacións.