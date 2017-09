Ribadeo, 14 de setembro de 2017. Ao fio da última nota informativa do Concello de Ribadeo encol do Proxecto de Apartamentos no Faro da Illa Pancha vémonos na obriga de crarexar o seguinte:

En primeiro lugar o Sr. Alcalde manifesta defender a legalidade pero pasa amplamente dos informes do Defensor del Pueblo, que, por segunda vez, o día 22 de Agosto notificoulle a falla de Informe de Impacto á Rede Natura 2000, requisito impresindible para xestionar a concesión e conceder a licencia. Non se entende qué legalidade defende o concello de Ribadeo, despois de que a falla de ese informe lle fose notificada duas veces por un organismo oficial da categoría da oficina do Defensor. O Sr. Alcalde nen tan siquera fai unha mínima mención ou alusión ao Defensor. Limítase a esquecelo como se non existise, e despois fai gabanza dunha suposta legalidade que interpreta á sua maneira, sen mais explicacións.

Polo demais a nota do Concello incurre en vaguedades que amosan a sua intención de abrir os apartamentos, desdecíndose do seu compromiso de exixir á Adminsitración Portuaria o acceso libre dos veciños e visitantes. Concretamnte quixéramos que nos crarexase a seguinte frase do seu comunicado:

“ O rexedor asegurou que o concesionario presentou hai pouco unha terceira declaración responsable na que garante o acceso público así con ter arranzado as deficiencias detectadas polos técnicos municipais. “

O problema é moi doado de entender: ¿Pode un concesionario particular “garantir” o libre acceso á Illa Pancha?. ¿Non quedamos en que ese asunto era competencia da Autoridade Portuaría? E ainda máis: A concesión foi de cincocentos metros cadrados según consta na resolución da Autoridade Portuaria. ¿Pode legalmente un particular garantir o acceso aos 4300 metros cadrados da illa?.

Demasiados inquéritos e demasiada ambigüidade nas declaración do Sr. Alcalde para contradecirse unha volta si e outra tamén. Lémbrese cando dixo que o Defensor podía ser un incompetente, para despois solicitar información e personarse no expediente deste organismo e rematar pasando dos sus informes. E agora admitindo a posibilidade de que un particular sexa o garante do acceso a unha illa, ate agora pechada ao público pola Autoridade Portuaria.

E logo ¿ estas reviravoltas non forman parte dunha política destinada a darlle paso aos apartamentos deixando no aer moitos inquéritos sobre a legalidade da tramitación?. O informe técnico de Medio Ambiente sobre o impacto na rede Natura 2000 ¿Non era preceptivo e vinculante? ¿E non dixo o Defensor, repetidamente que non existe? ¿Onde vai a letanía sobre os informes preceptivos e vinculantes?. ¿ E non é unha decisión política calculada con obxectivos electorais pasar duns informes e darlle prevalencia a outros?.

Dende logo nos non entendemos nada, así que haberá que agardar a que veña o diaño e nolo explique. Pero mentres non chegue o día seguiremos denunciando a falla de información e pensando que aquí ainda hai moito que crarexar.

COLECTIVO POR NUESTRO FARO