Foi presentado o cartel da XXVII edición da Festa da faba de Lourenzá, que foi elaborado polo laurentino Ignacio Castro, coñecido artisticamente como Nachok. Para el este encargo foi unha honra e un desafío O autor do cartel explicou: “o concelleiro de Cultura de Lourenzá, Manuel Arango, contactou comigo para propoñerme a elaboración do cartel deste ano da Festa da Faba. Aceptei e para min é unha honra porque vivo neste concello e é algo bastante importante. Foi un pequeno desafío no sentido en que van moitas edicións, hai un montón de carteis que traballan esta temática e pretendín, na medida do posible, darlle unha pequena volta e buscar algo que fora un pouquiño distinto. Entón apostei por unha imaxe minimalista, que centralmente utiliza nin máis nin menos que unhas fabas nunha superficie horizontal. Pensei que esa podía ser unha boa opción á hora de facer o cartel”. Nachok engadiu que “pode verse xa, porque se está empezando a difundir, e en principio parece que esta imaxe está tendo bastante boa acollida”.

Técnicas de motivación para búsqueda de emprego en Lourenzá Dende o Concello de Lourenzá, invitan a participar nestes talleres gratuítos sobre "Técnicas de motivación para a busca de emprego, comunicación e habilidades", terá unha duración de 35 horas e comezará este mes de setembro. Información e inscricións: de luns a venres de 09:00 a 14:00 horas na Oficina Técnica de Emprego do Concello de Lourenzá e de 17:00 a 20:00 na Biblioteca. Ata o 18 de Setembro.

Sobre 600 persoas asistiron ó festival "Identidade" que puxo en escea, hai uns días, a asociación cultural Saiñas Foron 50 bailadores e músicos, acadando un gran éxito entre o público asistente, que puido disfrutar dos bailes e cantos que ainda se seguen representando en pobos e parroquias de toda galicia, con un colorido no vestuario do máis vistoso.

Este martes 12 de setembro, ás 12 da noite remata o prazo de inscrición na IV media maratón Ribadeo-As Catedrais, que terá lugar o vindeiro sábado Ata o momento son 714 os inscritos, que poderán retirar os seus chips e dorsais esa xornada entre as 11:15 e as 13:15 horas pola mañá e de 15 a 17 horas no Concello. Desde a organización lembran que estarán a disposición dos participantes os vestiarios do pavillón polideportivo municipal, sito na avenida de Luarca, tanto para cambiarse antes da proba como para ducharse unha vez rematada. Ademais haberá autobuses cada quince minutos para trasladar aos atletas antes da Media Maratón desde a praia das Catedrais ata o Concello. Será entre as 15 e as 16:45 horas. Así como recollida e traslado de mochilas de corredores desde o Concello ata As Catedrais.

"Vapor da Arte" en concerto no Casino de Mondoñedo A actuación será este sábado 16 ás 20h.

Pasada das cabras realiza a 9ª etapa do camiño natural ruta do Cantabrico Este sábado os senderistas de Burela realizaron a etapa que os levou desde a praia de Covas en Viveiro ata a praia de San Román no Vicedo. A petición dos participantes visitaron tamén "O Fuciño do Porco", a pesar de que a ruta non toca este espazo que a tanta xente atrae nos últimos tempos, o que supuxo que a ruta fóra de 16 Km. aproximadamente. Ao finalizar repuxeron forzas cunha magnifica comida no restaurante Boa Vista de Celeiro. A próxima saída é a terras portuguesas, concretamente ao parque natural de Peneda Gêres, e será o fin de semana do 14 e 15 de outubro.