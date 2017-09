Santiago de Compostela, 15 de setembro, 2017.- A deputada e portavoz de pesca do BNG, Montse Prado lembrou hoxe ao percebeiro Paco Souto que perdeu a vida tras un tráxico accidente cando se atopaba desenvolvendo a súa actividade en Razo, Carballo e reclamou incluír nas prestacións asistencias de traballadores do mar, a “percebeir@s, redeiras e mariscadoras” ademais de presentar un recurso ante o ISM para que sexan recoñecidos, “con carácter retroactivo” os dereitos dos familiares que sufriron a perda dalgún membro nun tráxico suceso no mar.

A proposición non de lei defendida por Montse Prado na comisión de Pesca acadou o apoio unánime para que o Parlamento inste ao goberno galego a esixir do Goberno do Estado modificar a actual lexislación que regula a concesión de prestacións asistenciais para traballadores do mar coa inclusión de “percebeir@s, mariscadoras e redeiras e outros casos que non realicen a súa actividade a borde de embarcacións”.

A parlamentaria agradeceu o apoio do resto das forzas políticas, á proposta nacionalista para mudar unha lexislación que “ignora por completo a realidade dos traballadores/as do mar en Galiza”. Prado lembrou as recentes mortes dos últimos anos entre os que destacou, á percebeira de Oia, Mercedes Veiga e o percebeiro Paco Souto, cuxos familiares tras presentar solicitude para a prestación asistencial por falecemento, esta foi denegada baixo a argumentación dun “falecemento non producido a bordo dunha embarcación”.

Para a deputada, “esta denegación”, evidencia o desamparo deste colectivo polo feito de non estar embarcados polo que amosou o seu convencemento en que o acordo parlamentario acadado hoxe, tras unha transacción co grupo popular, poña fin definitivamente a unha situación que discrimina a un gran número de traballadores e traballadoras do mar.