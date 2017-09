Burela, 4 de setembro de 2017. O Concello sae do Plan de Axuste aprobado no 2012 polo GM Popular, segundo ven de anunciar a concelleira de Economía, Patricia Otero, “deixa así de estar intervido polo Estado e podemos acometer novas inversións”. E subliña que as arcas municipais están saneadas e que se cumpre e mellora o período medio de pago a provedores marcado polo Ministerio de Economía e Función Pública.

A edil burelesa sinalou que “una vez más, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burela cumple con sus promesas electorales y libra a esta entidad local de tener que pagar intereses por los préstamos bancarios suscritos, ya que durante el pasado mes de julio se amortizaron dos préstamos que el Concello tenía vigentes, como eran el derivado del pago anticipado a proveedores y otro de la segregación de Burela y Cervo. Por lo tanto, a día de hoy, sólo queda vigente de devolver un anticipo recibido de la comunidad autónoma por la excisión Burela-Cervo, pero dicho anticipo no genera intereses, siendo intención también de este equipo de gobierno amortizarlo antes de que termine esta legislatura”.

Patricia Otero lembrou que “para avalar el préstamo de pago anticipado a proveedores, el Grupo Municipal Popular en marzo de 2012, aprobó el Plan de Ajuste, que se extendería, de no haber sido por la amortización de deuda llevada a cabo por el GM Socialista de Burela, durante todo el período de tiempo previsto para la operación de endeudamiento, siendo su fecha de amortización ordinaria el 31 de julio de 2022. Este Plan de Ajuste del Grupo Popular, contó con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista. El PP burelés tuvo que someter al Concello de Burela a ese duro Plan de Ajuste y a la concertación del préstamo de pago anticipado a proveedores por su mala gestión económica de la cuentas del Ayuntamiento y por el retraso continuo al que sometía a los distintos proveedores. Pues bien, mientras unos se dedican a recurrir a un Plan de Ajuste, otros, a los que se nos achaca de dejadez de funciones, amortizamos, a mitad de legislatura, los préstamos que los populares suscribieron”.

A concelleira de Economía explicou que “con la amortización anticipada del préstamo del pago a proveedores Burela sale del Plan de Ajuste, lo que supone que el Ayuntamiento deja de estar intervenido económicamente por el Estado pudiendo acometer nuevas inversiones, así como por ejemplo, en el tema de cubrir las bajas por jubilación quedando sólo afectado por la tasa de reposición”.

Otero subliñou que “iniciamos este proceso de amortización de deuda a finales del año pasado, cuando se hizo una modificación de crédito por importe de 350.000 euros, para amortizar parcialmente el préstamo de pago anticipado a proveedores, y finalizando en julio con la amortización completa de este préstamo, así como la amortización con el préstamo con el Banco de Crédito Local derivado de la segregación Burela-Cervo. Como el Concello cuenta a día de hoy con una economía saneada pudimos utilizar el remanente de tesorería para amortizar esa deuda, recordando aquí, que gracias a la política fiscal del PP en Madrid, a los Ayuntamientos no se nos deja utilizar ese remanente para destinarlo a inversiones reales”.

Para a concelleira socialista “otro buen síntoma de la economía del Ayuntamiento, y que es bueno que los vecinos de Burela conozcan, es que si bien aprobamos el presupuesto de 2017, en diciembre de 2016, por un importe de 7.058.286,03 euros, debido a las gestiones y subvenciones conseguidas, por este Grupo Municipal Socialista, ante otras Administraciones, nuestro presupuesto se modificó y ahora mismo asciende a 8.777.594,14 euros, sufriendo por lo tanto, un incremento, en lo que va de año de 1.719.308,11euros, todo ello, cumpliendo y mejorando el período medio de pago que nos marca el Ministerio de Economía y Función Pública. Seguiremos trabajando para mantener unas cuentas saneadas que repercutan en el beneficio de los vecinos de Burela”.