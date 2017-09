Este martes 12 de setembro, ás 12 da noite remata o prazo de inscrición na IV media maratón Ribadeo-As Catedrais, que terá lugar o vindeiro sábado Ata o momento son 714 os inscritos, que poderán retirar os seus chips e dorsais esa xornada entre as 11:15 e as 13:15 horas pola mañá e de 15 a 17 horas no Concello. Desde a organización lembran que estarán a disposición dos participantes os vestiarios do pavillón polideportivo municipal, sito na avenida de Luarca, tanto para cambiarse antes da proba como para ducharse unha vez rematada. Ademais haberá autobuses cada quince minutos para trasladar aos atletas antes da Media Maratón desde a praia das Catedrais ata o Concello. Será entre as 15 e as 16:45 horas. Así como recollida e traslado de mochilas de corredores desde o Concello ata As Catedrais.

"Vapor da Arte" en concerto no Casino de Mondoñedo A actuación será este sábado 16 ás 20h.

Pasada das cabras realiza a 9ª etapa do camiño natural ruta do Cantabrico Este sábado os senderistas de Burela realizaron a etapa que os levou desde a praia de Covas en Viveiro ata a praia de San Román no Vicedo. A petición dos participantes visitaron tamén "O Fuciño do Porco", a pesar de que a ruta non toca este espazo que a tanta xente atrae nos últimos tempos, o que supuxo que a ruta fóra de 16 Km. aproximadamente. Ao finalizar repuxeron forzas cunha magnifica comida no restaurante Boa Vista de Celeiro. A próxima saída é a terras portuguesas, concretamente ao parque natural de Peneda Gêres, e será o fin de semana do 14 e 15 de outubro.

Tres alumnos galegos, 2 do CIFP Oroso e 1 do CIFP Ferroterra, partiron rumbo a Italia, onde o vindeiro luns, 11 de setembro, comezarán a traballar na sección de carrocería da empresa Autoreparación Multicar, de Pontevico Esta saída formativa ten lugar ao abeiro do programa Impulso a la Empleabilidad de Erasmus +, un dos proxectos nos que traballa Apaga, a asociación de profesores de automoción de Galicia, que preside o ribadense Álvaro Doural. A estadía destes tres alumnos en Pontevico (Italia) terá unha duración de 32 días.

Homenaxe en alúmina a Eduardo ruiz Baudi pola súa prexubilación No restaurante Louzao de Area, os compañeiros de Eduardo Ruiz "Edu" reunímonos este venres para ofrecerlle un merecidísimo homenaxe pola súa prexubilación. "Edu" traballou mais de 39 anos en Mto. Alúmina, dentro da sección de Planificación. Persoa moi apreciada no complexo xa que ademais do seu traballo, e dunha forma totalmente altruísta, realizou durante moitos anos un labor importantísimo no Grupo de Empresa, organizando para empregados multitude de actividades como vela, tiro ao prato, tenis, xogos de mesa, etc. etc. Ás sobremesas fíxoselle entrega de varios agasallos que agradeceu con emoción. Tamén se lle nomeou, cun certificado, Decano de Planificación, dada a súa traxectoria e o seu bo facer no desempeño deste posto.

Curso de monitor de fútbol sala en Mondoñedo A Delegación de Deportes do Concello de Mondoñedo xestionou coa Federación de fútbol, coas persoas responsables do fútbol-sala, para organizar un curso de monitor na localidade. Abriuse unha ligazón de pre inscrición na páxina http://deporteenmondonedo.blogspot.com onde os interesados no devandito curso poden apuntarse. Tamén poden facelo polo teléfono 605790091 (Raúl). O prezo do curso é de 150 euros.