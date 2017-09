Garda civil e policía local mantiveron un encontro no Concello de Burela este mércores para mellorar a coordinación entre ambos corpos de seguridade No Concello tivo lugar unha xuntanza de coordinación entre a Garda Civil e a Policía Local. Ao encontro asistiu o alcalde, Alfredo Llano, que explicou: “o que fixemos foi unha reunión entre as forzas e corpos de seguridade, por un lado estaba representada a Garda Civil e por outro a Policía Local co obxectivo de falar sobre temas de seguridade e cómo coordinarnos da mellor e máis efectiva forma posible. Un dos asuntos abordados foi o terrorismo yihadista”. Para Llano “é unha boa noticia que se impliquen tanto a Policía Local como a Garda Civil, que os dous corpos se coordinen para actuar axiña e da mellor maneira”.

Aberto o prazo para a inscrición nos cursos socio-culturais do Concello do Valadouro Dende a Concellería de Servizos Sociais do Concello do Valadouro infórmase de que se abre o prazo para as inscricións aos cursos socio-culturais que darán comezo no próximo mes de outubro.As actividades ofertadas son manualidades, labores, ximnasia de mantemento e piscina. As persoas interesadas en recibir máis información e apuntarse en ditas actividades deberán inscribirse nas Oficinas Municipais en horario de 10:00 a 14:00 horas.

O Goberno da Deputación promove a visibilidade do Alzheimer tinguindo de morado a fachada de San Marcos O Goberno da Deputación tingue este xoves de morado a fachada do Pazo de San Marcos para promover a visibilidade do Alzheimer. Deste xeito, o Executivo Provincial súmase aos actos con motivo do Día Mundial do Alzheimer, que se celebra o 21 de setembro. A fachada do Pazo de San Marcos iluminarase de cor morada, simbolizando a sensibilidade da institución provincial coas persoas e as familias afectadas por esta doenza. O Executivo Provincial colabora ao longo do ano coas AFALU, AFA Chantada, AFA Monforte e AFA Viveiro, que son todos os colectivos de atención a persoas con Alhzeimer que hai na provincia luguesa, con investimentos directos de 59.000 euros. Ademais, o organismo provincial tamén organiza talleres de memoria e financia integramente a Teleasistencia Domiciliaria e o Servizo de Axuda no Fogar para persoas non dependentes, o que impulsa o benestar dos maiores da provincia de Lugo.

Reunión de deputasdos autonómicos en Burela sobre a reforma da lei de sanidade pública Os deputados autonómicos, acompañados do coordinador do PP na Mariña, José Manuel Balseiro, trasladaron as cuestións das que xa se informou este martes nunha rolda de prensa en Lugo, e que se enmarcan dentro da campaña informativa que os parlamentarios lugueses levarán a cabo na provincia para explicar todas as cuestións que atinxen a esta normativa, así como os beneficios da súa aplicación.

Preto de 100 rapaces e rapazas do colexio Gregorio Sanz, de Ribadeo, de 5º e 6º curso, visitaron hoxe a praia das Catedrais e participaron na limpeza do areal A actividade, que foi organizada pola Concellaría de Sostibilidade e Medio Mariño, tivo que ser aprazada o pasado mes de xuño por mor da folga do transporte e finalmente realizouse na xornada deste 19 de setembro. O obxectivo, segundo Paz Ermida, "é que o alumnado vexa un pouco cómo debemos coidar o noso entorno e cómo debemos mantelo limpo durante todo o ano e non só durante a época estival". Cos rapaces do colexio Gregorio Sanz estivo esta mañá nas Catedrais o alcalde, Fernando Suárez, acompañado do técnico de Medio Ambiente, Jaime Pérez. Estas actividades están incluídas dentro das programadas cos colexios desde as distintas áreas do Concello de Ribadeo. En xuño, por exemplo, escolares do Sagrado Corazón estiveron en Rinlo limpando a desembocadura do río.

En Burela seguen as actividades da Semana Europea da Mobilidade Este luns usuarios da Fundación Eu Son participaron nun xogo programado pola Delegación de Medio Ambiente denominado Xogo xigante da Mobilidade. Os rapaces aprenderon a desprazarse de xeito seguro cando son peatóns ou ciclistas. As monitoras de Gaia explican que "o xogo consistía nunha lona con diferentes casillas, e cada unha delas tiña unha pregunta relacionada coas normas de circulación, o equipo que chegaba antes á meta era o gañador, e polo tanto, era o que ten máis coñecementos sobre seguridade vial". O martes a Semana da Mobilidade seguirá con Andando ao Colexio cos alumnos de 4º de Primaria do CEIP Vista Alegre; Asfalrelatos con Stop Accidentes, con 4º da ESO dos IES Monte Castelo e Perdouro; e pola tarde co circuíto de educación vial de 17:30 a 19:30 na Praza do Concello.