A Concellería de Cultura do Concello de Valadouro presenta este sábado ás 20:30 horas no Salón de Actos da Casa da Cultura Manuel Lourenzo a obra de teatro Zume de Amorodios a cargo do Grupo teatral O Centiño de Foz. Esta representación está inserida no Programa Buxiganga 2017 que promove a Deputación de Lugo en apoio das artes escénicas e dinamización da vida cultural dos concellos. Zume de Amorodios é unha obra de teatro escrita e dirixida por Pepe Peinó e que versa sobre os diferentes tipos de amor que se poden dar nunha parella así como os odios que inevitablemente acompañan a eses amores.

O socio de acollida deste programa europeo é a Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, que preside o ribandense Álvaro Doural. Tras a xornada matinal de traballo e o xantar os asistentes están a facer unha visita polo casco antigo de Ribadeo e irán tamén á praia das Catedrais. Este venres, desenvolverase unha nova xornada de traballo e avaliación final do proxecto no que levan traballando desde o ano 2015 e analizarán a solicitude dun novo en 2018. Pola tarde ás 20 horas terá lugar unha presentación do devandito programa a outras entidades da Mariña luguesa. Os asistentes a este encontro visitarán o sábado as localidades de Barreiros e Mondoñedo. Pola noite terá lugar unha cea de despedida e o domingo finalizará a súa estadía en Ribadeo co retorno aos seus países de orixe.