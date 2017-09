O Deputado de Turismo, Eduardo Vidal Baamonde, acompañado do Alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé Roca, presentou este sábado, a diferentes representantes de 17 turoperadoras de España (Madrid, Barcelona, Andalucía, Mallorca, Canarias, Castilla y León e Asturias) e do norte de Portugal, a contorna e a beleza paisaxística, patrimonial e natural da Ribeira Sacra, co fin de que estas axencias ofrezan paquetes turísticos desta zona da provincia, fóra de Galicia.