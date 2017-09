Lugo, 8 de setembro de 2017. O Presidente da Deputación, Darío Campos Conde, informou este venres sobre as obras de mellora que se remataron no Centro Ocupacional de ASPANANE e que financiou na súa totalidade o Goberno Provincial con 35.000 euros. Campos Conde explicou que “ampliamos as únicas instalacións na Mariña Occidental que ofrecen este servizo a persoas con discapacidade intelectual, pois tras estas melloras este colectivo pasará de ofrecer 35 prazas a 50. Creo que hoxe de novo demostramos que traballamos por unha Deputación coas persoas, social e rural; que atende ás necesidades dos veciños”. O titular provincial supervisou hoxe as actuacións levadas a cabo nestas instalacións, situadas en Viveiro, xunto á Alcaldesa deste Concello, María Loureiro García. Ambos os dous mantiveron encontros cos usuarios e familias.

Con dito orzamento, o Goberno da Deputación permitiu, por un lado, renovar a fachada do edificio onde ASPANANE ofrece na actualidade o servizo de centro ocupacional a 35 usuarios, poñendo fin ás filtracións de auga e goteiras existentes ao mellorar o illamento do inmoble. Ademais, acondicionouse por completo o interior da nave contigua a estas instalacións que estaba en desuso. É neste novo espazo, que conta con 400 metros cadrados, onde agora se pode ampliar a prestación de centro ocupacional, ofrecendo 15 novas prazas, acadando, deste xeito, un total de 50.

“Hoxe ASPANANE atende familias de Ourol, Viveiro, O Vicedo, Xove e Foz no seu Centro Ocupacional, e ten, cando menos, a outras 6 na listaxe de espera, que deixarán de estalo este mesmo ano grazas a estas novas instalacións”, subliñou Campos Conde.

Ademais de ampliar as prazas, con estas obras o Goberno da Deputación consegue que as instalacións de ASPANANE se adapten ao novo Decreto 149/2013 que aprobou a Xunta de Galicia, permitindo a continuidade deste servizo.

Novas instalacións a pleno rendemento este ano

Na nave renovada situaranse salas de uso múltiples e descanso, aulas para a celebración de obradoiros, ademais das dependencias dos 20 profesionais que traballan neste colectivo (traballadores sociais, psicólogos, fisioterapeutas, persoal de cociña ou limpeza…), pois fíxose a división de ditos espazos e leváronse a cabo todos os traballos necesarios para o seu uso, como os de electricidade ou fontanería. A día de hoxe, está en funcionamento unha parte destas instalacións e antes de final de ano, posto todo o equipamento, prevese o seu pleno rendemento.

Encontro cos usuarios

Campos Conde e Loureiro García mantiveron un encontro cos usuarios do Centro Ocupacional, onde puideron coñecer algúns dos talleres que se imparten e, a continuación, desprazáronse ao Centro de Día, un edificio situado a 400 metros, onde percorreron as instalacións acompañados polos mozos e mozas. Na actualidade, ASPANANE conta con 20 profesionais que prestan atención a 52 usuarios: 17 no Centro de Día e 35 no Centro Ocupacional, que poderá pasar a ser 50, coas 15 novas prazas que se xeran coa nave totalmente renovada polo Goberno da Deputación.

Servizos de ASPANANE

A Asociación de Pais de Nenos e Adolescentes con Necesidades Especiais conta cun total de 224 socios. Esta asociación ofrece servizos de Centro de Día (que ten 17 usuarios) e Centro Ocupacional (que ten 35 usuarios na actualidade). Prestan servizo de atención e asesoramento a todas as familias que o necesiten; actividades deportivas, culturais ou lúdicas, como ximnasia ou canto; así como obradoiros de carpintería, serigrafía ou tampografía.

Todo isto co fin de integrar socialmente ás persoas con discapacidade intelectual. Neste senso, promoven variadas iniciativas coa colaboración de administracións como a Deputación e do tecido empresarial. Por exemplo, o Goberno Provincial financiou con máis de 1.800 euros talleres de Xornalismo e Deportes. ALCOA conta coa participación de usuarios de ASPANANE nos traballos de empaquetado de sobres; e Electrodomésticos Viveiro para a montaxe de pezas neste tipo de aparellos.