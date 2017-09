24 de setembro de 2017. O Goberno da Deputación demanda ao Central e ao da Xunta a creación dun plan viable e efectivo de transporte para a comarca da Mariña. Faino coa moción que o Grupo Provincial Socialista presenta ao Pleno deste martes, na que remarca “o desleixo co que o Partido Popular dende os Executivos estatal e galego están a tratar en xeral aos veciños da provincia e en especial ao da Costa en temas de transporte, entre outros, mostrando unha vez máis a súa incompetencia e pouco interese por todos aqueles que viven e traballan nun espazo único, non só para Lugo, senón para toda Galicia. Dende o PSOE consideramos que a provincia e, en concreto, a Mariña, un dos motores socioeconómicos do noso territorio, merece unha dotación de infraestruturas acorde ao seu progresivo desenvolvemento”.

O equipo de Goberno na Deputación de Lugo subliña que “o PP dende o Executivo Central e da Xunta de Galicia, no seu afán inquebrantable, non só de desatender á provincia lucense, senón de entorpecer o seu desenvolvemento económico e social, discriminando aos nosos veciños con respecto aos doutras zonas; fai oídos xordos con todos aqueles que, necesitando desprazase á Mariña, non poden facelo por falta de medios”. Neste senso, exemplifica coa liña de FEVE ou Ancho Métrico (Ferrol-Ribadeo), que vén minguando tanto en calidade como en frecuencia horaria.

“A redución de case 13 millóns de euros dos orzamentos do Estado no 2016 asignados a ADIF para o mantemento da rede de ancho métrico para Galicia e Asturias, con máis de 300 quilómetros de vía férrea, está a amosar a decadencia total e absoluta deste servizo. Este deterioro afecta á vida diaria dos veciños da Mariña, así como a de todos os viaxeiros que empregan este medio de transporte para fin tan importantes para a zona, como pode ser o turismo”.

“Nas súa máis de 20 paradas por toda a Costa Lucense, son habituais as avarías que se producen nas máquinas debido a súa antigüidade, así como o seu pésimo mantemento, provocando atrasos e mesmo cancelacións, con todo o prexuízo que iso supón para os case 100.000 veciños e veciñas da Comarca”.

“A isto hai que sumarlle a falta de persoal para dar un servizo correcto aos usuarios, a falta de interventores e maquinistas que supón un risco para os viaxeiros. Cómpre engadir o insuficiente mantemento de perímetro das vías, o que constitúe outro dos factores para o mal funcionamento da liña, posto que nos treitos que non están adecuados correctamente a velocidade está limitada, producindo atrasos nos horarios”.

Acordos

Por todo isto, o Grupo Provincial Socialista na Deputación de Lugo presentan á sesión plenaria os seguintes acordos:

- Instar ao Goberno Central a que sexa executada a asignación económica destinada a ADIF nos orzamentos xerais do Estado.

- Esixir ao Goberno Central e á Xunta de Galicia a creación dun plan de viabilidade e efectivo de transporte para a Comarca da Mariña.