Os actos da homenaxe programados para este domingo comezarán ás 12 do mediodía na igrexa parroquial de Santa María do Campo cunha solemne celebración eucarística. Ás 14:15 horas comezará a comida de despedida, que terá lugar no Parador de Turismo de Ribadeo.

O novo gastrobar 'CONTRASTE', inaugurado fronte á Praza do Concello o pasado luns en Burela, comezará a ofrecer servizo de carta a partir do vindeiro 2 de outubro. Malia que o novo local xa se atopa a pleno rendimento como café bar, destacando a súa oferta de almorzos desde as sete e media da mañá, a partir de outubro ofrecerá outro dos seus maiores atractivos: unha variada carta con tapas e racións para compartir, ensaladas e unha orixinal oferta de pratos con ovos, peixes ou carnes, ademais dunha ampla adega de viños. Desde o 'CONTRASTE' animan aos seus clientes a que “contrasten” esta nova carta a partir do luns 2.