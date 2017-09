Ribadeo, 5 de septiembre de 2017. O grupo municipal do Partido Popular de Ribadeo denuncia o mal estado no que se atopan as beirarúas na rúa San Roque. O concelleiro Juan Estévez asegura que son un perigo para os viandantes e ademais critica que o goberno municipal aplica diferentes varas de medir cos propietarios de inmobles en ruinas.

Juan Estévez explicou que “después de reiteradas denuncias del Partido Popular seguimos en las mismas condiciones de abandono por parte del equipo de gobierno ribadense. Esta vez reiteramos la denuncia por el mal estado en que se encuentran las aceras de la calle San Roque. Son un peligro, sobre todo para la gente mayor”.

O concelleiro popular espera que “esta vez actúen como hicieron en el Centro de Día, que al día siguiente de nuestra denuncia estaba solucionado el problema del mal estado en que se encontraban los accesos y el entorno del inmueble”.

O edil do PP en Ribadeo denuncia ademais “la actuación del gobierno municipal en los requerimientos sobre los inmuebles en ruinas. Nos preguntamos por qué a unos sí y a otros no, nos gustaría saber qué criterio siguen, porque vemos que hay distintas varas de medir. Espero que se actúe con más celo desde el gobierno local”.

Ademais Juan Estévez aproveitou para desexar “unas felices fiestas a todos los ribadenses”.