Lugo, 6 de setembro de 2017.- Os membros do Grupo Provincial do PP que forman parte do consello de administración de Suplusa apoiaron hoxe o cambio de presidente da entidade co obxectivo de que as residencias de maiores entren en funcionamento canto antes. “Darío Campos recoñece a necesidade dun cambio de rumbo na entidade, polo que o PP hoxe actuou en coherencia para que os centros poidan ser unha realidade”, precisan.

Desde o PP explican que esta situación que se viviu en Suplusa “evidencia as polémicas internas que vive o PSOE, nas que se ven obrigados a recoñecer a súa propia incapacidade. Así, o presidente ten que delegar noutro dos membros do seu Grupo político cada vez que o PP denuncia con feitos realidades indiscutibles. “O importante do acordo alcanzado hoxe, remarcan, é que se lle quitan competencias a unha persoa que se recoñece incapaz a si mesmo”.

Así, o PP propuxo na Xunta Xeral da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A. (Suplusa) o 30 de maio deste ano que os membros que forman parte da mesma se dirixan ao Consello de Administración e ao máximo responsable da sociedade para iniciar o cambio da Presidencia, tanto da Xunta Xeral como do Consello de Administración da entidade.

Así, Darío Campos perde a presidencia de Suplusa, unha demanda que xa naquel entón apoiaron máis da metade dos seus 25 membros, entre eles o seu vicepresidente na Deputación, quen hoxe saíu elixido presidente.

Os populares apoian este cambio ante a situación de parálise que atravesa a Sociedade. Así, lamentan que ao longo deste meses o presidente socialista non fora capaz de tomar decisións tan relevantes como inscribir no RUEPSS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais) a Suplusa, o paso previo para poder abrir as residencias de maiores da provincia nas que teñen comprometido 23 millóns de euros. “O presidente foi incluso máis alá e defendeu en sede xudicial que a institución provincial non ten competencias sobre estes centros”, recordan desde o PP.

Os populares consideran que Darío Campos estaba completamente deslexitimado para seguir levando as rendas desta Sociedade, polo que é necesario un cambio que permita que desenvolva as funcións que lle son propias.