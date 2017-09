Ribadeo, 27 de setembro de 2017. O portavoz do Partido Popular en Ribadeo, Jesús López Penabad, anunciou hoxe que a Xunta de Galicia ven de conceder ao Concello ribadense 425.000 euros para o destino que queiran e outros 90.000 para comprar un tractor desbrozadora. Por outra parte López Penabad pregunta quen vai xestionar a nova residencia de maiores e cal vai ser o custe das prazas para os ribadenses.

O voceiro do PP en Ribadeo manifestou: “desde o Partido Popular queremos desmentir o que todos os días nos vende o señor Fernando Suárez, que a Xunta non axuda e non lle dá cartos ao Concello. A Xunta ofrécelle un convenio de 90.000 euros para comprar un tractor desbrozadora. A Xunta financia o cen por cen do valor do vehículo e o Concello só tería que poñer o IVE, polo que esperemos ter un novo tractor en Ribadeo para poder duplicar así as actuacións que se fan tanto no rural como nas áreas recreativas onde fai falta unha desbrozadora”.

Ademais López Penabab asegura que o Concello de Ribadeo “xa ten nas arcas municipais do Fondo de Cooperación Local, financiado pola Xunta de Galicia, 425.071,26 euros que sumados aos 90.000 para a compra do tractor desbrozadora, pasan dos 500.000 euros. O Concello de Ribadeo pode usar estes 425.000 euros onde estime oportuno. O alcalde fala da residencia, pois pode usalos na residencia; falamos do saneamento do rural, pois pode usalos aí; falamos de amañar pistas, pois tamén se pode usar aí. Para todo non vai dar pero hai que sabelos xestionar.

O portavoz dos populares replica ao alcalde cando “di que o PP non axuda, que se desvincula. No tema da residencia alégrome moito que vaia avanzando e que haxa equipamento, pero eu sigo preguntándolle o mesmo que lle preguntei no minuto cero: quen vai xestionar a residencia e cal vai ser o custe para os ribadenses. Agora mesmo é o que importa a todos os ribadenses porque teñen que saber se poden pagalo, se poden entrar ou non”.

Jesús López Penabad engade que “agora mesmo vai empezar un obradoiro de emprego que financian fondos europeos xestionados pola Xunta de Galicia. A Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) tamén paga a Xunta de Galicia. No verán había dúas desbrozadoras máis, grazas a un convenio coa Xunta de Galicia, con Medio Rural neste caso, para poder contratar unha empresa e limpar”.

Para o voceiro popular “o problema é que cando o Partido Popular presenta unha moción o que fan é ou non levala ao pleno ou rexeitala. Pasan o rodillo que teñen, dez máis un de Ciudadanos porque sempre os apoia, e os demais quedámonos coas ganas ou coa boca aberta porque a verdade é que non podemos facer absolutamente nada máis. Recordo que temos unha moción presentada para facer un campo de herba artificial en Ribadeo, que está desde que entramos nesta lexislatura gardada no caixón e que non son capaces de sacala, porque hai outras prioridades, sempre din. A Xunta de Galicia aporta como ten que aportar por lei e porque lle corresponde, pero o que non pode negar son as evidencias e o que se ve”.

López Penabad subliña que “tanto os 90.000 euros como os 425.000 euros destes días creo que é unha cifra nada desprezable, que ademais a van ver todos os ribadenses. Que dende o goberno local a xestionen ben no que consideren oportuno, na residencia, no saneamento,… Nosoutros presentamos unha moción para facer o saneamento en Vilaframil, que nos apoiou o PSOE con toda a razón do mundo porque é de sentido común; importa pouco de onde veñan os cartos senón que o que importa é prestar servizos aos veciños. Esa moción tiráronnola tamén. Todo o que propoñemos vai para atrás; polo tanto que máis podemos facer. Seguir pedindo que a Xunta de Galicia invista en Ribadeo, como fai, e se quere facer máis nosoutros non os imos negar. O que desexamos é que abra a residencia xa e que sexa para todos os ribadenses. Aí nos van ter, poden telo moi seguro”.

O portavoz popular no Concello de Ribadeo pídelle ao alcalde que “deixe de enganar, de mentir ou falsear. A realidade é a realidade e as obras e os investimentos vense”.