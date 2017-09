Ribadeo, 26 de septiembre de 2017. O Partido Popular critica ao goberno municipal de Ribadeo por ter en moi mal estado de conservación lugares da vila que se promocionan turísticamente, como a Torre dos Moreno, o Parque dos Indianos ou o Pazo do Marqués de Sargadelos.

O popular Juan Estévez explica que “la imagen de Ribadeo que se están llevando los turistas es lamentable y decepcionante. No entendemos que hacen desde la Concejalía de Turismo porque los principales atractivos de la villa que promocionan son: la Torre de los Moreno, que está en ruinas y que, por supuesto, no se puede visitar; así como el Pazo del Marqués de Sargadelos, que se encuentra en mal estado y tampoco es visitable; por no hablar del Parque de los Indianos, donde no hay una papelera en buen estado, el estanque no se limpia desde que se inauguró. En definitiva, que no se hace un mínimo mantenimiento periódico de ese lugar, como ocurre con el resto del pueblo, que está muy sucio”.

Diante desta situación Juan Estévez comenta con ironía que “tal vez sería más interesante para Ribadeo poner rutas a caballo por la villa, dado el lamentable estado de sus calles, pero no ganaríamos para rotura de patas”.

O edil do PP insta ao equipo de goberno a “que tomen medidas y que no las dejen para periodo de elecciones. Y más cuando hay, según el señor Suárez, un remanente en Tesorería de un millón y medio de euros. ¿Para qué lo guarda?”.