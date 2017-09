Ribadeo, 7 de setembro de 2017. O grupo municipal do Partido Popular no Concello de Ribadeo denuncia a mala imaxe que levan os turistas polo lixo acumulado na contorna da praia das Catedrais e doutros areais, e a sucidade nas rúas da vila. O portavoz popular, Jesús López Penabad, engade que ultimamente a actuación do equipo de goberno é practicamente nula.

Jesús López Penabad explica “estes días saíron os datos de visitantes en xullo e agosto e parécennos uns datos interesantes. Pero a imaxe que van levar todos eses turistas vai ser moi mala. Empezando pola galiña dos ovos de ouro, que din sempre de As Catedrais, se vostedes pasan por alí as papeleiras están atestadas de desperdicios e totalmente abandonadas. Son deberes municipais e cando hai máis afluencia de xente haberá que ir máis periodicamente, pero o que non se poden deixar é na situación que están en As Catedrais, nos Castros, nas Illas e en xeral en toda a costa de Ribadeo, que nestas datas é o que recibe máis visitantes”.

O voceiro popular recorda que “o outro día falábamos da rúa San Roque, que sigue con gran perigo e nunha situación lamentable, pero non é só esa, son todas. Menos mal que a climatoloxía axuda de vez en cando e chove, porque o que é regar as rúas en Ribadeo eu nunca o vin este verán. As beirarrúas están cheas de feces dos cans e outros desperdicios, polo que habería que darlles unha limpeza de vez en cando, pero nada”.

López Penabad considera que “Ribadeo vive por unha inercia pura da situación que ten con respecto á Ponte dos Santos, a Asturias e á autovía do Cantábrico. Pero a actuación do equipo de goberno é practicamente nula. Venden fume. Grandes obras xa non fan pero o día a día, a limpeza das rúas, a atención á limpeza das papeleiras, nos areais, brilla pola súa ausencia”.

O portavoz do PP engade que “sobre o aparcamento de Rosalía de Castro, din que van regar, pero é que non é só regar porque hai unha areíña por alí que ademais de molesta eu supoño que para os que padecen algún tipo de afección respiratoria non será o máis beneficioso. Din que van regar dúas veces ao día pero non soamente hai que regar, hai que limpar e sobre todo hai que solucionar os problemas que temos os ribadenses, cousa que non fai este equipo de goberno. Vexo ao goberno local cun pasotismo absoluto, vivindo cómodos na poltrona e esquécense de Ribadeo e de todos os ribadenses. Rogámoslles que se poñan a traballar, a xestionar e a gobernar Ribadeo, que poder para iso teñen, déronllo os votos. Teñen dez concelleiros pero realmente o sentir noso, e creo que popular, é como se estiveran en ínfima minoría porque o traballo brilla pola súa ausencia”.

Os populares critican ademais que “as árbores de folla caduca empezan a tirar as follas. Onte pasei pola zona do mercado de abastos e o chan estaba que daba pena. Empezan a caer as follas, chove e é un perigo porque resbala. Faláronos de que ían traer outra nova máquina varredora, hai meses que nos falaron dela pero varredora só hai unha. Eu creo que a xente que está traballando está facendo moi ben o seu labor pero non hai medios suficientes; e iso quen o ten que xestionar é o equipo de goberno, e non o fai. Polo tanto póñanse as pilas e adecenten Ribadeo, que é moi necesario”.