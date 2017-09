En Viveiro, a 26 de setembro de 2017. O PP de Viveiro constata unha vez máis a aposta decidida polo emprego da Xunta de Galicia e o seu compromiso con Viveiro, dado que a Consellería de Economía, Emprego e Industria financiará con 298.000 € a contratación de 12 orientadores laborais na provincia de Lugo e dos que un deles, tal e como acontece dende fai varios anos, desempeñará o seu labor no noso Concello. Coa figura deste orientador laboral pretendese ampliar e achegar aos usuarios a rede de formación e información para o emprego que proporciona a Xunta.

Namentres a Xunta de Galicia impulsa medidas para favorecer o emprego, no noso Concello acontece todo o contrario e non se aplica ningunha medida que contribúa a creación do mesmo. Máis ben todo o contrario, e así non hai máis que fixarse en asuntos tales como que non solicitaron os obradoiros de emprego da Xunta – non o fixeron nin no 2015, nin no 2017 e no 2016 non foron capaces de completar a documentación que a Xunta lles requería para completar os expedientes -. Non apoiaron a nosa proposta de crear un un vivero de empresas para fomentar o emprendemento, que de telo feito cando nós o propuxemos – en setembro do 2016 – tería sido pioneiro na Mariña, coas vantaxes que iso supón o ser o primeiro de referencia. Non solicitan a subvención para a contratación dun axente local de emprego, cando todos os Concellos da nosa contorna que o solicitaron se lles concedeu, un axente local de emprego que complementaría o labor que desenrola o orientador laboral. A supresión no 2017 do plan municipal de emprego, un plan que no 2016 existiu pero que dende o noso grupo lles sinalamos dende un primeiro momento que era pouco atractivo para a contratación pola súa escasa dotación e así aconteceu, porque dos 20.000 € cos que estaba dotado non se gastou nin o primeiro.

O PP de Viveiro agarda que o equipo de goberno municipal socialista mude a súa política en material laboral e empece a tomar algunha medida que favoreza a creación de emprego no noso Concello.

Antonio J. Bouza Rodil

Portavoz PP de Viveiro