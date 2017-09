Cervo, 24 de setembro de 2017.- O Concello de Cervo veu incrementado o turismo este verán en máis dun 20%, con respecto á tempada anterior.

Así o sinalou a edil de Turismo, Manuela Méndez, logo de facer unha análise dos datos recollidos na oficina municipal de turismo ubicada en San Cibrao.

Méndez apuntou que o mes de agosto foi o que concentrou maior número de visitas sobre todo dun turismo familiar e nacional; tendo en conta ademais que é o mes no que celebramos as festas principais no noso Concello como son A Queimada Popular de Cervo e a Festa da Maruxaina.

A edil sinalou que “nos satisface enormemente ver como cada ano o número de visitantes vai medrando, froito do carácter hospitalario do noso pobo; e tamén dos múltiples atractivos cos que contamos, tanto na costa como no interior; e que atraen cada vez máis turismo”.

Neste senso, apuntou que a constante axuda que facemos dende o Concello ás diferentes asociacións e colectivos que organizan eventos ao longo do verán, vemos que dá os seus froitos porque “practicamente tivemos unha actividade continua o que repercute positivamente, cremos, en facer de Cervo, un municipio cada vez máis atractivo para o turismo”.

Méndez tamén sinalou que sabemos que a oferta lúdico-deportiva que deseñamos para os máis pequenos tamén resulta moi atractiva para ese turismo familiar que vai descubrindo unha oferta diversificada, completa, e que se prolonga día tras día no verán, favorecendo a socialización e a integración dos nenos que nos visitan cos do propio Concello; “un aspecto que, segundo nos comentan, valoran moito á hora de seleccionar o destino vacacional”.

Un puntal moi importante para o turismo en Cervo é a área de autocaravanas “na que este ano habilitamos unha rede wifi municipal en aberto para os usuarios; que accedían directamente á páxina web do Concello que contén toda a información turística e de servizo do municipio; e tamén fixemos melloras na iluminación e instalamos paneis con todo tipo de información para os usuarios; uns traballos-engadiu- “cos que conseguimos unha zona de autocaravanas moito máis confortable, e que redundaron en que, durante moitos días deste verán, este espazo tivo unha ocupación do 100%; e fixéronnos chegar tamén comentarios moi positivos deste servizo”.

.