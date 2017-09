As Diputaciones, e A Xunta como meras administradoras e consumidoras de diñeiros alleos, sempre en dúbida e moito máis desde dedican o groso dos seus esforzos e atención á cousa gastronómica, lúdica e festeira, déronse conta de que as funcións que desempeñan son altamente quebradizas.

O plan de investimentos que o goberno de Zapatero puxo en marcha para os pobos no comenzó da crisi, de rebote deixou ao descuberto tantas deficiencias que os alcaldes dos nosos pequenos municipios viñan observando desde fai tempo sen atopar saída a tanto despropósito.

Os cartos dos nosos impostos terian que ir do Estado directamente aos destinatarios, sen intermediarios chupons nin politiquillos vacilons vendendo en roda de prensa e repetitivas inauguraciones o produto dos impostos da suor allea como está ocorrendo nestes lares por parte da Xunta e diputacions cos seus respectivos recadeiros incluidos

Con un ordenador conectado a Internet é suficiente para que o diñeiro estatal chegue ao seu destino en toda o seu integridad, ata anticipadamente á súa xustificación, o nunca visto neste mundo de mequetrefes o que estamos acostumados.

Refirome, craro esta, a financiación dos concellos, a administración mais perto do cidadan e que están hipotecados por eses servilismos dos internmediarios antes ditos… Sabian vostedes que os nosos concellos reciben do estado unha terceira parte do que o Goberno Frances lles traspasa os seus? Aquí soio estamos en Europa para poñela de exemplo de como foder o próximo pero non copian nadiña da descentralización dos cartos.

Di un amigo meu que as Crisis son tamen oportunidades e que algo está cambiando, polo menos as crises poden innovar para mellorar procesos lentos, penosos e enviciados como os chamados Plans provinciales ou agasallos da Xunta a algunos concellos, sempre dos seus, por decreto. E ¡Señores políticos desta Galicia que segue preferendo emigrar antes de protestar, que segue a decir que chove cando son mexos os que caen. Deixen de vacilar cos carteis anunciadores e manden directamente os cartos os nosos concellos, que boa falla lle fan.