Burela 5-9-17. O Pescados Rubén Burela FS contará co apoio do Resort Thalasso Las Sirenas de Viveiro para agasallar os socios laranxas cun 10% de desconto no seu servizo de Wellness. Ata o complexo hostaleiro trasladouse o presidente burelista, Manuel Blanco, para reunirse co seu xerente, Guillermo Salgueiro, na presentación dos novos carnés burelistas 2017-18, xunto aos directivos Rubén Blanco e José Ángel Dovale, nun dos recunchos máis máxicos do hotel, coas belísimas vistas da ría viveirense ao fondo.

Dispoñibles dende hoxe

Os socios/as laranxas poden recoller o seu carné 2017-18, dende hoxe, 5 de setembro, na oficina da entidade (avenida Arcadio Pardiñas 91, baixo). Todos os interesados en abonarse tamén poden acudir á sede burelista para recibir toda a información.

Horario de atención ao público: De luns a xoves entre as 10.00-14.00 e as 16.00-19.00 horas e os venres de 10.00 a 15.00 horas

Tarifas de socios/as para 2017-18

Individual: 80 euros

Familiar: 140 euros

Xubilado: 50 euros

Abono 25 (de 18 a 25 anos): 25 euros

Menores de 18 anos: Gratuíto