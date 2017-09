Lourenzá 23-9-17. Coa presentación a cargo do periodista Anxo Rivas e coa actuación do artista Pablo Trasno, un dos referentes do Novo Circo Galego comenzou a Gala dos Premios do Concello de Lourenzá ó Deporte dos méritos dos deportistas da pasada temporada 2016/2017.

Estiveron presentes, entre outros. a Alcaldesa de Lourenzá Dª. Rocío López, así como os concelleiros Franciso Dasilva, Mercedes Dengra e Miguel Castrillón.

Ó final da entrega de premios, recibiu un especial recoñecemento José Manuel “A Pega” á traxectoria deportiva como gran deportista e mellor ciclista.

Os premiados por orden de entrada foron:

a)- CLUBE: ESCOLAS DEPORTIVAS LOURENZÁ.

SECCIÓN: BASKET

EQUIPO BASKET INFANTIL: SUBCAMPIÓN PROVINCIAL DE LIGA PROVINCIAL.

SECCIÓN F. SALA – FÚTBOL:

EQUIPO PREBENXAMÍN:CAMPIÓN LIGA. SUBCAMPIÓN COPA. 3º PROVINCIAL DE F. SALA

EQUIPO BENXAMÍN: SUCAMPIÓN LIGA, SUBCAMPIÓN COPA PROVINCIAL

EQUIPO ALEVÍN: CAMPIÓN LIGA. SUBCAPIÓN COPA. SUBCAMPIÓN PROVINCIAL F. SALA

EQUIPO INFANTIL: NEREA LOMBARDERO REIMONDO

(a única nena participante nesta liga)

EQUIPO XUVENIL: título individual da gran temporada realizadada:

JULIO PRADO LÓPEZ

EQUIPO AFICIONADO:

IVÁN RECALDE DOCAMPO: Máximo Goleador de liga

LUCAS BOUSO GONZÁLEZ: traxectoria deportiva

SECCIÓN PORTEIROS.

Á traxectoria deportiva a ADRIÁN CABALEIRO RIVAS

SECCIÓN Patinaxe:

Equipo subcampión provincial.

SECCIÓN Atletismo:

Pista:

Ainara Rguez. Campiona Galega Milla. Subcampiona galega 300 lisos pista cuberta cadete. Participación Cto. España aire libre e pista cuberta.

Fernando Vallines Fdez. Bronce infantil en peso autonômico aire libre

Iria Rguez. Ares: Sucampiona galega de 1000 lisos alevín aire libre. Subcampiona Galega Milla en ruta. Bronce Galego Campo a Través.

Carlos Docampo Iglesia. Campión galego salto altura aire libre e pista cuberta

Mariña Salvatierra Otero. Bronce 1000 lisos autonómico pista cuberta

Manuel Rguez. García. Bronce 2000 lisos Pista cuberta infantil

David Martínez Janeiro: Bronce salto altura Galego pista cuberta alevín

Carmen García Vázquez: Bronce salto altura alevín Galego aire libre

Genito Pérez Goás: Bronce salto de altura autonômico xuvenil.

Trail:

Xana Rguez.(Campiona galega cadete de montaña)

Cristian Piñeiro (Sucampión galego cadete de montaña)

Carmen López Diniz(líder da copa galega de montaña Junior)

DUATLON

Henar Méndez Piñeiro. 10º autonómica Tomiño. Bronce Provincial. Subcampiona comarcal.

Campo a través:

EQUIPO ALEVÍN FEMININO:. Subcampionas galegas de campo a través.

B)- CLUBE: CLUBE ATLETISMO LOURENZÁ.

Individual:

Marcos Rguez. Ouro 3000 m35 pista cuberta. Prata Vet A Cros

Marisa Ares. Ouro 400 m35 pista cuberta. Prat 200 M-35 p. cuberta. Bronce 50 M-35 p. cuberta. Prata VetA cros.

Loli Piñeiro. Prata 800 e 400 M-35p. cuberta. Bronce 1500 M-35 p. cuberta. Campiona cros . Prata 400 m35 pista aire libre. Bronce 100 m35 aire libre. Bronce 800 m35 aire libre.

Oscar Buján. Ouro Senior cros a Mariña. Subcampión Absoluto cros.

Juan Méndez. Prata 400 m-35 aire libre

Equipos:

Equipo Masculino campión cros comarcal a mariña lucense

Equipo Feminino campión cros comarcal a mariña lucense