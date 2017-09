A exposición “nós+outrxs en rede”, logo de permanecer nas salas e dependencias dos catro museos da Rede Museística da Deputación de Lugo, no Auditorio Municipal de Chantada, no Pazo de Tovar, en Lourenzá, viaxa ao CENIMA de Foz, onde vai permecer ata o 6 de outubro. A inauguración, o mércores, 6 de setembro, ás 19 horas coa presenza de Mayra García Bermúdez, alcaldesa de Trabada e deputada provincial, Pedro José Fernández Manín, tenente de alcalde do Concello de Foz e Encarnación Lago González, xerente da Rede Museística Provincial de Lugo.

Este martes, no paseo da Rapadoira terá lugar a iniciativa denominada A Caixiña dos Mistos, que ofrece proxeccións e obradoiros de cine para nenos e nenas maiores de 3 anos de idade. E o mércores, día 6, ás dez da noite proxectarase a película Os fenómenos, protagonizada por Lolas Dueñas e Luis Tosar e para maiores de 7 anos. Está previsto que se celebre na praza Conde de Fontao, pero en caso de mal tempo trasladarase á Casa da Cultura. Esta iniciativa da Biblioteca Pública Municipal de Foz, chamada Cine de Verán, está subvencionada pola Secretaría Xeral de Normalización Lingüística, da Xunta de Galicia, dentro do programa FalaRedes.

O secretario municipal Pepe Rodil, tío do noivo foi quen oficiou a cerimonia. Trala mesma celebrárona cun gran banquete na mesma finca, con diversos postos de comidas variadas, sushi, mexicano, pulpeiros, comida tradicional, etc..

Na actualidade a torre acolle unha exposición de traxes feitos á man en seda, liño e encaixe de camariñas confeccionados pola deseñadora Remedios Espantoso e unha exposición de cadros do alfocense Hipólito Xeada titulada "Vistas de Alfoz e típicos de Galicia", que precisamente se inaugura hoxe. Ambas poderanse visitar ata o vindeiro 1 de outubro, así como a exposición permanente do zoqueiro Alberto Geada. Recordamos que a entrada é gratuíta.

Eduardo Reigosa "Ximil" e Jose Hdez. faranse cargo esta tempada dos equipos de fútbol 8 benxamín e alevín das Escolas e do Mondoñedo Fc. No acto estiveron presentes responsables de ambas directivas e puxo en escea os equipos de fútbol e fútbol sala para esta tempada 2017/2018 Para a vindeira semana reanudaranse os entrenos destes dous equipos que competirán en fútbol na liga provincial e en fútbol sala en deporte escolar.

Este venres tivo lugar a presentación do espectáculo Identidade da Asociación Cultural Saiñas de Xove no Salón de Plenos do Concello, acto que contou coa presenza da Concelleira de Cultura Dolores Meitín, o Presidente de Saiñas Andrés Piñeiro e o Director do espectáculo Pablo Rivas.