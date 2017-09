Viveiro 8-9-17. Expoñeranse novedades feitas en Regal cerámicas, co catalogo modificado de forma considerable, reducindo casi 500 modelos da sua producción, asi como a presentación dunhas 100 diseños novos, modificando tamen os acabados finales incluindo color en todas as pezas (en alta temperatura) azul, azul turquesa, verde, naranxa….

Tamen empleando a colección de cerámica utilitaria, novas vaixelas, xogos de te, xogos de café, complementos de mesa, etc

Cabe destacar que na feira de Paris, na que levamos participando 12 anos consecutivos, e onde facemos os contratos de exportacions, en pequenas cantidades dado que a nosa producción é reducida, o nosos clientes son galerías de arte de Alemania, Belgica, Inglaterra, Portugal, Italia, Francia, Libano, EEUU…., na ultima edición destacar un cliente de Shanghai (China), que mercou unha vaixela completa xunto con varias obras de utor.

O dia 30 deste mes estaremos expoñendo na I Feira de Rosalia en Santiago na Praza de Cervantes e a primeiros de Outubro en Santiago, tamen na Cidade da Cultura nas Primeiras Xornadas Profesionais de Artesania no Prato

Todos os productos de Regal Ceramicas, son elaborados artesanalmente en Viveiro, sempre rexeitando taxantemente as continuas ofertas de externalizar a producción a países con baixos costes en man de obra, pois consideramos unha opción nada ética e totalmente engañosa para o consumidor.

Regal Ceramicas estase a vender, como producto feito en Galicia, frente a productos importados que utilizan a marca comprada de empresas que cerraron fai tempo e que fabrican en países extranxeiros, o que significa unha competencia desleal, para os que a trancas e barrancas seguimos a crear postos de traballo na bisbarra.