A concellería de xuventude de Lourenzá organiza un taller gratuíto de coaching que comezará neste mes de setembro. O prazo para inscribirse remata o día 18 O Concello de Lourenzá, a través da Delegación Municipal de Xuventude, organiza un taller gratuíto de coaching que comezará neste mes de setembro e terá unha duración de 35 horas. Trátase dun taller gratuíto destinado a mozos de 16 a 29 anos de idade no que se impartirán técnicas de motivación para a busca de emprego, comunicación e habilidades.As inscricións poden facerse de luns a venres de 9 a 14 horas na oficina do técnico de emprego e de 17 a 20 horas na biblioteca municipal. Esta actividade organizada polo Concello de Lourenzá está subvencionada pola Dirección Xeral de Xuventude, da Xunta de Galicia.

"Agora en serio" en Burela Xosé A. Touriñán e Marcos Pereiro, os Dous de Sempre, actuarán o venres 22 de setembro na Casa da Cultura de Burela ás 21.00 horas co seu espectáculo 'Agora en serio', unha peza inédita que condensa toda a súa traxectoria de 15 anos xuntos. Burela será o primer escenario do peche desta segunda e últim xira coa que despiden o seu aniversario.

Ata o 15 de setembro segue aberto o prazo de matrícula na Escola municipal de música de Burela Segundo explica o seu director, Xan Carballal, “poderanse matricular nas prazas que quedaron vacantes do período de matriculación que houbo no pasado mes de xuño e que pertencen ás especialidades de clarinete, saxofón e frauta estando abertas tamén as áreas de música e movemento (para os mais pequenos) e formación de adultos”. Carballal engade que “para este curso, a Escola Municipal de Música de Burela continuará coas agrupacións de banda, orquestra, jazz e coro”.

Presentado o equipo Terras da Mariña Lourenzá que competirá esta temporada en liga provincial Coa presencia da alcaldesa Dª. Rocío López e do Presidente D. Pablo Maseda, o equipo cadete Terras da Mariña Lourenzá que competirá esta temporada en liga provincial presentouse oficialmente. Baixo a dirección de Mariano De La Torre e a axuda de Laura Fdez. bota a andar este novo equipo que seguirá contando un ano máis co patrocinio da cooperativa do ano premiada recentemente, TERRAS DA MARIÑA.

A Asociación Deportiva Salto do Coro inicia o período de pre inscrición nas escolas deportivas do curso 2017/2018 Aos deportes que ía organizando ata o momento, nestas dúas tempadas, engádese as categorías biberón en todos os deportes, ao mesmo tempo que se engade o balonmán aos deportes ofertados. Os adestramentos iniciaranse o día 2 de outubro, tendo actividades antes para promocionar os nosos deportes.

Para informarse poden chamar ao teléfono 605790091 (Raúl) ou ben sacar a folla de inscripción do enlace http://deporteenmondonedo.blogspot.com

Rematou a súa estadía de verán en Barreiros o neno saharaui Abdalahi Hamudi, que pasou estas semanas convivindo cunha familia da localidade O rapaz acudiu ao Concello onde o alcalde, Alfonso Fuente, lle fixo entrega de diverso material escolar que levou para o seu país.