Burela 24-9-17. Un buen inicio para reivindicar la fortaleza de Vista Alegre. Estreno en casa, con tres puntos y portería a cero. Así vivió el Pescados Rubén Burela FS la segunda jornada de liga frente a ElPozo Ciudad de Murcia (3-0). Los de Juanma Marrube supieron canalizar el ataque desde su principal sustento, el orden en defensa, para ir creciendo poco a poco en el partido.

Víctor puso por delante a los burelistas sin titubear en el minuto 11. Antes, en el 9, la habían tenido, muy envenenada, los murcianos en las zapatillas de José Mario estrellándose contra los palos. El gol dio la calma necesaria a los de Juanma, que fueron encontrando la red de Guillamón con más frecuencia y cada vez con más peligro. Saltó Vista Alegre en el 14 con un pase de Pope al que no llegó Chus por muy poco frente a la meta visitante; volvió a vibrar con un potente disparo de Renato desde balón parado que hizo temblar el palo. ElPozo puso a prueba la defensa local en el tramo final antes del descanso con la estrategia y jugadas rápidas; Álex, en el 16, resolvió frente a Cobarro lo que podía haber sido el empate.

Colacha amplió distancias en el 28 tras recuperación de Víctor. Poco antes, en el 27, ambos conjuntos habían desperdiciado sus mejores ocasiones del segundo acto; primero los naranjas, con Matamoros frenado por Guillamón y después José Mario en un disparo cruzado desviado. Llegó el momento para matar el partido en el 32 con la expulsión de Cobarro; Matamoros firmó el 3-0 en el 34, con un certero disparo, que también esperaba Kelson pegado al palo, por si tenía que rematarla; antes lo habían intentando Renato, Hélder y Kelson. La Bombonera vivió un frenético final; apostó ElPozo con juego de cinco con más de cuatro minutos por delante para la remontada, pero dispuso de escasas ocasiones; también contraatacó el Pescados Rubén con la misma estrategia, liderada por Chus, que dispuso de una clara para el 4-0, sin más goles.

Ficha técnica

Pescados Rubén Burela FS: Álex, Hélder, Luisma, Chus, Renato, cinco inicial; también jugaron Matamoros, Pope, Víctor, Colacha, Kelson

ElPozo Ciudad de Murcia FS: Guillamón, Josema, Cobarro, Piqueras, Cámara, cinco inicial; también jugaron Paniagua, Yera, José Mario, Gambín, Tabuenca, Gilbert

Goles: 1-0, minuto 11, Víctor; 2-0, minuto 28, Colacha; 3-0, minuto 34, Matamoros

Árbitros: Montero Galán // Navarro Rodríguez (Castilla y León). Por Burela FS amarilla Kelson. Por ElPozo doble amarilla a Cobarro (minuto 25 y 32), amarilla a Piqueras

Incidencias: Partido de la primera jornada de Segunda División disputado en Vista Alegre antes unos 700 aficionados. Minuto de silencio inicial por las víctimas del terremoto de México.

TRES PRIMEIRO PUNTOS PARA OS DE JUANMA MARRUBE

Un bo inicio para reivindicar a fortaleza de Vista Alegre. Estrea na casa, con tres puntos e portería a cero. Así viviu o Pescados Rubén Burela FS a segunda xornada de liga fronte a ElPozo Ciudad de Murcia (3-0). Os de Juanma Marrube souberon canalizar o ataque desde o seu principal sustento, a orde en defensa, para ir medrando aos poucos no partido.

Víctor puxo por diante aos burelistas sen tatexar no minuto 11. Antes, no 9, tivérana, moi envelenada, os murcianos nas zapatillas de José Mario estrelándose contra os paus. O gol deu a calma necesaria aos de Juanma, que foron atopando a rede de Guillamón con máis frecuencia e cada vez con máis perigo. Saltou Vista Alegre no 14 cun pase de Pope ao que non chegou Chus por moi pouco fronte á meta visitante; volveu vibrar cun potente disparo de Renato desde balón parado que fixo tremer o pau. ElPozo puxo a proba a defensa local no tramo final antes do descanso coa estratexia e xogadas rápidas; Álex, no 16, resolveu fronte a Cobarro o que podía ser o empate.

Colacha ampliou distancias no 28 tras recuperación de Víctor. Pouco antes, no 27, ambos os conxuntos desperdiciaran as súas mellores ocasións do segundo acto; primeiro os laranxas, con Matamoros freado por Guillamón e despois José Mario nun disparo cruzado desviado. Chegou o momento para matar o partido no 32 coa expulsión de Cobarro; Matamoros asinou o 3-0 no 34, cun certeiro disparo, que tamén esperaba Kelson pegado ao pau, por si tiña que rematala; antes intentárano Renato, Hélder e Kelson. A Bomboneira viviu un frenético final; apostou ElPozo con xogo de cinco con máis de catro minutos por diante para a remontada, pero dispuxo de escasas ocasións; tamén contraatacou o Pescados Rubén coa mesma estratexia, liderada por Chus, que dispuxo dunha clara para o 4-0, sen máis goles.

Ficha técnica

Pescados Rubén Burela FS: Álex, Hélder, Luisma, Chus, Renato, cinco inicial; tamén xogaron Matamoros, Pope, Víctor, Colacha, Kelson

ElPozo Ciudad de Murcia FS: Guillamón, Josema, Cobarro, Piqueras, Cámara, cinco inicial; tamén xogaron Paniagua, Yera, José Mario, Gambín, Tabuenca, Gilbert

Goles: 1-0, minuto 11, Víctor; 2-0, minuto 28, Colacha; 3-0, minuto 34, Matamoros

Árbitros: Montero Galán // Navarro Rodríguez (Castela e León). Por Burela FS amarela Kelson. Por ElPozo dobre amarela a Cobarro (minuto 25 e 32), amarela a Piqueras

Incidencias: Partido da primeira xornada de Segunda División disputado en Vista Alegre antes uns 700 afeccionados. Minuto de silencio inicial polas vítimas do terremoto de México.